Un 14enne ha salvato la madre dalla furia del padre che tentava di soffocarla dopo averla aggredita in casa. La storia arriva da Bibbiano (Reggio Emilia) e risalirebbe allo scorso gennaio ma soltanto adesso, scattata la misura cautelare nei confronti dell’uomo (un 45enne), è stata resa nota.

Salva la madre dalla furia del padre

Un 45enne della provincia di Reggio Emilia sarebbe finito in manette con l’accusa di tentato omicidio ai danni della moglie. Il caso, secondo quanto riportano i quotidiani locali, arriva da Bibbiano dove il coraggio del figlio 14enne avrebbe fatto la differenza in un contesto pronto a sfociare in tragedia.

Si tratterebbe del figlio della coppia che, resosi conto del dramma che si stava consumando tra le mura domestiche, avrebbe allertato i carabinieri permettendo alla madre di salvarsi.

Il minorenne avrebbe intuito il tenore di quanto si stava verificando nell’abitazione e avrebbe chiamato i militari durante la brutale aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, i fatti si sarebbero succeduti in piena notte quando, accecato dalla gelosia perché convinto di essere stato tradito, il 45enne avrebbe sferrato un pugno alla moglie e poi avrebbe cercato di soffocarla con un cuscino.

Le indagini e l’arresto

Sentendo le urla della madre, il 14enne si sarebbe precipitato nella stanza in cui stava per consumarsi il dramma. Il minorenne avrebbe fermato il padre e sarebbe riuscito a telefonare ai carabinieri.

Gli esiti delle indagini hanno spinto la Procura reggiana a richiedere un provvedimento restrittivo a carico del 45enne, e la misura cautelare sarebbe scattata pochi giorni fa su ordinanza del Gip di Reggio Emilia.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Attualmente sarebbe ai domiciliari nella casa coniugale, mentre moglie e figlio sono stati allontanati e trasferiti in una struttura protetta.