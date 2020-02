Da questa mattina all’alba è in corso una operazione dei carabinieri che sta dando esecuzione a un’ordinanza di arresto per 38 persone, ritenute appartenenti, a diverso titolo, a un’associazione per delinquere. Questa avrebbe come capo Salvatore Nicitra, uno degli ex boss della Banda della Magliana. I carabinieri sono impegnati da ore nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, e perfino in Spagna e in Austria.

Come funzionava il giro d’affari

Stando a quanto scoperto durante le indagini, Nicitra sarebbe riuscito a prendere il controllo delle apparecchiature per il gioco d’azzardo in tutta l’area Nord della Capitale.

Le indagini avrebbero anche portato alla soluzione di alcuni vecchi casi, risalenti agli anni ’80 nel quartiere romano di Primavalle. Nello specifico si tratta di quelli relativi all’omicidio di Giampiero Caddeo, al duplice omicidio di Paolino Angeli e di Roberto Belardinelli, all’omicidio di Valentino Belardinelli e del tentato omicidio di Franco Martinelli, rivela AdnKronos. Tutti vedrebbero coinvolto Salvatore Nicitra.

I Carabinieri stanno anche eseguendo un decreto di sequestro di beni, mobili e immobili, per un valore di 15 milioni di euro circa. Questi sarebbero stati utilizzati per commettere reati o acquisiti con proventi illeciti.