C’è apprensione nelle ultime ore nelle zone di Bolzano e dintorni. Si cerca infatti una donna 57enne scomparsa da ieri mattina. L’allarme è stato lanciato e Vigili, unità cinofile e Carabinieri la stanno cercando. Si teme il peggio per lei: il suo allontanamento è ritenuto volontario.

Scomparsa a 57 anni, originaria di Bolzano

La donna in questione si chiama Ilaria Matteucci, ha 57 anni ed è originaria di Bolzano, benché abbia vissuto per anni a Gubbio. Negli scorsi giorni si trovava ospite di un amico a Vadena, comune nel bolzanese. Proprio oggi avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro in città.



Tuttavia, di lei non c’è più nessuna traccia da ieri mattina. L’allarme è stato lanciato dall’amico stesso, che si è svegliato e non l’ha trovata in casa. La donna sarebbe uscita di casa durante la notte e la conferma sui sospetti arriva anche dai Carabinieri.

Per i Carabinieri è allontanamento volontario

Le ricerche hanno subito coinvolto Vigili del Fuoco, unità cinofile e sommozzatori, che stanno perlustrando le zone di Vadena, Laives e il lungo Adige. Tra i sospetti c’è anche quello che possa essere annegata, infatti.

A The Social Post, il Maresciallo Colombo dei Carabinieri di Vadena ha raccontato le preoccupazioni dei soccorsi: “Che sia un allontanamento volontario è sicuro – spiega, per poi precisare – Non c’erano problemi particolari. Sicuramente la signora soffriva di depressione in quel momento, ma non riconosciuta, e si è allontanata a piedi“.

Nelle ultime ore i soccorsi hanno sorvolato con l’elicottero le zone dell’Adige, fino a Rovereto, ma senza risultati. La speranza è che non sia ancora troppo tardi e che Ilaria Matteucci si possa ancora trovare. Chiunque avesse informazioni, è invitato a contattare i Carabinieri numero 0471 954128.