A Sulbiate una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio mentre si trovava nella propria abitazione. I tre si trovano in condizioni gravi in ospedale.

Famiglia intossicata

Una famiglia di Sulbiate, in provincia di Monza, è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La chiamata agli uomini del 118 è arrivata alle 18.27, i soccorsi hanno trovato tutti e 3 i componenti della famiglia sono in condizioni gravi, rivela AdnKronos. Il bambino di 10 anni, riporta l’Areu, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, è “apparentemente senza danni neurologici“.

Il padre avrebbe 49 anni, è stato intubato e trasportato all’ospedale Niguarda in elisoccorso. La madre, di 35 anni, è stata anche lei intubata e portata in terapia iperbarica a Zingonia.