La notizia era arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip come un fulmine a ciel sereno e aveva scosso l’esperienza di Antonella Elia nel reality. Il presunto tradimento del fidanzato, Pietro, con la ex ha lasciato l’amaro in bocca alla showgirl, che nell’ultimo periodo si è posta mille domande sui motivi e le dinamiche di tale presunto atto fedifrago. Stasera nella Casa di Cinecittà Pietro entrerà per chiarire la posizione direttamente alla stessa Elia.

Adriana Volpe nuovamente intermediaria

Un confronto che molti aspettavano e che è finalmente arrivato: Antonella Elia e il fidanzato Pietro si affronteranno faccia a faccia dopo il presunto tradimento del ragazzo ai danni della showgirl.

La Elia era venuta a conoscenza di questa notizia attraverso l’intervento, voluto dalla produzione, di Adriana Volpe. E anche in questo caso il Grande Fratello vuole fare affidamento al tatto e alla sensibilità dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri. La Volpe, infatti, viene invitata ad incontrarsi con Pietro nella stanza super-led, dove il ragazzo rivela di essere rimasto deluso dalle parole della fidanzata, convinta di essere stata tradita.

“È la mia donna e non l’ho mai tradita“

Arriva il fatidico momento dell’incontro: Pietro raggiunge Antonella Elia nel salone della Casa, lasciata da sola per l’occasione.

La showgirl incalza con la domanda che più ha senso per lei in questo momento: “Perché hai reincontrato la tua ex?“. La risposta del ragazzo è schietta e sincera: “Non c’è niente, è tutta una str***ata. Ho rivisto la mia ex per un lavoro“. Parole che dimostrano onestà e questo la Elia l’ha riconosciuto. Ora che la situazione è stata chiarita, fra i due scoppia un intenso e romantico bacio che fa impazzire il pubblico e Alfondo Signorini.

Il ragazzo poi urla tutto il suo amore per la fidanzata: “Non me la porta via nessuno: è la mia donna e non l’ho mai tradita“.