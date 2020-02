Al Grande Fratello Vip arriva il colpo di scena all’ultimo minuto: poco prima di annunciare i nominati della serata, Alfonso Signorini lascia la parola a Barbara Alberti per un annuncio importante. La scrittrice, infatti, ha deciso di abbandonare definitivamente la sua avventura nel reality. Dopo numerosi ripensamenti nelle scorse settimane, la decisione ora è irrevocabile.

Ufficiale: Barbara Alberti abbandona il Grande Fratello Vip

Barbara Alberti non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. La scrittrice nella puntata di questa sera ha deciso di abbandonare la Casa di Cinecittà dopo un mese di convivenza con i suoi inquilini.

La decisione è dettata, a detta della Alberti, da un senso di inadeguatezza in un contesto come quello del celebre reality. Più volte infatti la scrittrice ha manifestato la sua sensazione di disagio assoluto, soprattutto nelle dinamiche del gioco maggiormente legate alla strategia, come la terribile e sadica giostra delle nomination. La defezione di Barbara Alberti si aggiunge a quella di Carlotta Maggiorana: anche l’ex Miss, infatti, aveva volontariamente abbandonato il gioco qualche puntata fa.

L’avventura della scrittrice nella Casa di Cinecittà

Lascia dunque la casa una concorrente che ha saputo portare nella casa una ventata di cultura e di esperienza in un cast composto prevalentemente da giovani ragazzi e ragazze.

La scrittrice, però, ha mostrato anche un lato del suo carattere che difficilmente molti, prima del suo ingresso nel reality, avrebbero potuto prevedere. Barbara Alberti, infatti, si è contraddistinta per la sua grande schiettezza, finendo al centro di numerose polemiche e litigate soprattutto con Adriana Volpe. Un carattere battagliero e a tratti provocatore che più volte le sono valse le nomination: il pubblico, però, l’ha sempre premiata.

Durante il suo percorso Barbara Alberti ha accusato anche un malore, che l’ha costretta ad abbandonare momentaneamente il gioco per accertamenti fisici fuori dalla Casa.