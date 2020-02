L’attrice Maria Grazia Cucinotta questa sera, prima dell’inizio di uno spettacolo, ha avuto un malore. Portata in ospedale per tutti i controlli del caso sembra stare bene, il suo staff ha voluto rassicurare i fan rivelando che l’attrice sta meglio e che il malore non è stato grave, rivela Ansa.

Improvviso malore per Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta avrebbe dovuto essere in scena questa sera alle 21 al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli). L’attrice sarebbe arrivata in teatro prima dello spettacolo accusando già un certo malore, a spettacolo iniziato però la Cucinotta è stata portata via in ambulanza.

Il malore si sarebbe acuito fino a quando è stato chiamato un medico e solo successivamente si sarebbe deciso per l’intervento del 118. L’attrice è stata portata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Dopo la diffusione della notizia, lo staff ha poi rassicurato che l’artista sta meglio e che non si tratta di un malore grave. Lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi.