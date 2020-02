Un avvocato di circa 70 anni è stato arrestato questa mattina mentre si recava nel suo studio, con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale a danni di due minori di 13 e 17 anni. L’uomo avrebbe abusato di loro per mesi, le giovani sarebbero state “cedute” all’uomo dalla madre e della sorella per ottenere in cambio vantaggi economici.

Avvocato abusa di due minorenni

L’uomo, convivente della sorella maggiore delle due vittime, aveva iniziato ad abusare delle due minorenni promettendo alla compagna, e alla madre, regali costosi e una casa.

Questo è quanto emerso da un’indagine avviata lo scorso ottobre dal DDA di Genova e condotta sul campo dai carabinieri di Arcola, Sarzana che ha coordinato le indagini, Santo Stefano Magra, Castelnuovo Magra e Lerici.

Secondo quanto riferisce Il Tirreno, l’indagine era partita a seguito di un incendio doloso che aveva coinvolto la proprietà di un uomo che aveva ospitato le due giovani.

L’indagine dei carabinieri

Dall’incendio, che aveva coinvolto un’auto, i carabinieri hanno avviato un’indagine che li ha portati verso questa vicenda. Una volta scoperti i traffici illeciti del legale, i militari dell’Arma hanno compiuto diverse perquisizioni nello studio dell’uomo, nel quale è stato rinvenuto materiale sufficiente a portarne all’arresto, della compagna e della madre di lei.

Le due minorenni sono state portate in una struttura protetta.