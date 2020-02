Un altro nome che per molti anni ha conquistato e continua a conquistare le pagine della cronaca rosa avrebbe trovato di nuovo l’amore. Si tratta di Fabio Fulco, l’attore ed ex fidanzato di Cristina Chiabotto, che sulle pagine di Chi confessa di aver trovato la felicità assieme alla giovane Veronica Papa.

Nuovo amore per Fabio Fulco

A confermarlo è lo stesso attore, uscito dalla burrascosa fine del rapporto con Cristina Chiabotto durato 12 anni con un po’ di ossa rotte. La ex Miss però si è rifatta una vita fino a sposarsi con Marco Roscio e anche Fabio Fulco ha dovuto superarla.

Ora nella sua vita sembra che ci sia un’altra aspirante Miss, la 25enne Veronica Papa.

I due sono stati fotografati insieme alle Mauritius dal settimanale Chi. Non proprio una paparazzata, visto che i due hanno posato a favore di fotocamera. Nelle foto si abbracciano, si baciano e le parole di Fabio Fulco testimoniano questo nuovo amore.

La presentazione della nuova fidanzata

“Ci frequentiamo da diversi mesi – ha raccontato l’attore al tabloid Chi, dichiarazioni riportate da più fonti – Grazie a lei sono tornato a battermi per i miei sogni“.

Non preoccupa neppure la differenza di età con Veronica, di 25 anni. Fabio Fulco la descrive come una ragazza che “studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti“.

Nel suo passato, aspirazioni da Miss: eletta Miss Cotonella Abruzzo nel 2014, era poi tra le 50 candidate a Miss Mondo Italia 2016.

“Mi ha capito subito – dice Fabio Fulco – ha capito ciò di cui ho bisogno. E cioè uscire dal guscio, ricominciare a fidarmi, di ricevere e non solo dare, visto che fino a ora ho dato molto e ricevuto poco”.

La frase su Cristina Chiabotto

Oltre alla presentazione della nuova fidanzata, ogni dichiarazione di Fabio Fulco inevitabilmente torna sulla travagliata storia con Cristina Chiabotto. A tal proposito, l’attore ha detto: “Quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante“.

Qualcosa di quella storia però gli è rimasto: “Voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più“.

Ora invece ci crede, grazie al nuovo amore con Veronica.