Abbandonata dalla figlia, una donna è rimasta per due giorni in una stazione dell’autobus senza soldi ne cibo. La vicenda, che ha dell’incredibile, è accaduta il 9 febbraio in Messico nella città di Hermosillo a Sonora, vicino al confine con gli Stati Uniti.

Abbandonata in una stazione di servizio

Blanca Irene Yáñez Soto, si stava recando insieme alla figlia 15enne Guadalupe alla città di Mexicali, nello stato messicano di Bassa California. Malata da anni di una grave forma di diabete, la donnam che ormai ha quasi completamente perso la vista, stava affrontando il viaggio proprio per sottoporsi ad una visita agli occhi.

Le due si erano fermate a riposare alla stazione di servizio di Hermosillo a Sonora, per poi proseguire il viaggio verso nord. La figlia pare essersi allontanata con la borsa della madre per comprare qualcosa da mangiare e non è più tornata. La borsa conteneva tutti i documenti di Blanca, e 5.000 pesos (circa 245 euro) che le erano stati donati dal fratello per pagare la visita specialistica.

Rimasta sola per due giorni nella stazione

La signora si è addormentata per alcuni minuti su una panchina e, al suo risveglio, della figlia non c’era più alcuna traccia.

La donna ha detto ai giornalisti che l’hanno intervistata di aver cercato la figlia per ore e di aver parlato con un tassista che aveva incontrato ore prima la stessa Guadalupe: l’uomo ha confermato che la giovane era partita per Mexicali.

La signora Blanca, in seguito, è rimasta bloccata per ben due giorni nel luogo dell’abbandono, poiché non disponeva della capacità economica necessaria per il viaggio di ritorno a casa.

Della figlia non si è più saputo nulla

Da quel momento la notizia ha cominciato a circolare in rete commuovendo il web.

Nonostante la maggior parte dei media locali abbiano riportato la notizia come una fuga della ragazza, che appare come l’ipotesi più probabile, le autorità devono ancora chiarire se si tratti di un atto volontario o se alla minorenne possa essere successo qualcosa.