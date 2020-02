Shannen Doherty ha scoperto da poco il ritorno del tumore al seno. L’attrice iconica di Beverly Hills ne ha voluto parlare ancora una volta su Instagram, dove attraverso i suoi post tiene informati fan e follower.

L’ultimo contenuto pubblicato è una lunga riflessione dell’attrice. Un modo, il suo anche per ringraziare tutti quelli che le hanno sempre mostrato affetto e supporto, soprattutto in questa lotta difficile contro la malattia.

Il ritorno del cancro

La battaglia di Shannen contro il cancro è stata lunga ed è durata anni. Ma la Brenda di Beverly Hills non ha mai mollato, ha sempre tenuto duro, sostenuta dai fan, dagli amici e dalla famiglia.

Si è sottoposta alle debilitanti terapie, fino a scongiurare il pericolo.

Giorni fa poi la notizia della recidiva. Alla 48enne Shanne Doherty è stata diagnosticato un cancro al quarto stadio, che annunciava il ritorno dell’incubo.

Shannen ringrazia gli amici

Con un post su Instagram racconta le sue emozioni Shannen Doherty, e lo stato d’animo con cui affronterà ancora una volta il cancro senza tirarsi indietro. Uno scatto che la vede a cavallo immersa nel verde, godersi le meraviglie che questo mondo e la natura sanno offrirci ogni giorno.

E con il cuore pieno di gratitudine la Doherty si rivolge ai fan.

Il post di Shannen Doherty

“Voglio ringraziare tutti voi per l’amore, le preghiere e il sostegno” comincia l’attrice. “È un momento strano adesso e mi sento vacilare. Dire che sono stressata è un eufemismo. Dire che sto lottando è poco. Ma… credo che troverò il mio appoggio. Scaverò in profondità, per la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto.

Spero di fare tutto con dignità e grazia. Ho così tanto da dire. Tanto da condividere. Lo farò. Per ora… per favore, sapete quanto mi aiuti a sollevarmi“.