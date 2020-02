Dramma questo pomeriggio in un comune in provincia di Lucca, dove un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un autobus appena uscito da scuola. Il ragazzo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale con elisoccorso.

14enne investito da un autobus

Secondo una prima ricostruzione, alle 13.30 il ragazzo è uscito da scuola, l’istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano, provincia di Lucca e, come ogni giorno, insieme ai suoi compagni si è recato presso la fermata dell’autobus per attendere il mezzo che lo riportasse a casa.

Il 14enne pare essere caduto a terra nel momento dell’arrivo dell’autobus che, durante la manovra, l’ha travolto.

Il ragazzo è rimasto incastrato sotto la ruota del mezzo e ha dovuto attendere i vigili del fuoco e il 118 per essere liberato.

Le operazioni di soccorso

Per estrarre il ragazzo dall’autobus, i soccorritori hanno usato un cuscino ad aria compressa per sollevare il mezzo. Le condizioni del 14enne sono apparse immediatamente gravi, per questo è stato trasportato con urgenza con elisoccorso Pegaso presso l’ospedale di Cisanello, Pisa.

Il ragazzo ha riportato gravi lesioni a braccia e gambe, fortunatamente è rimasto cosciente per tutto il tempo.

Secondo quanto riferisce Lucca in diretta, Il 14enne è stato operato e la sua prognosi è di 40 giorni.