La notte degli Academy Awards ha fatto da cornice alla prima apparizione ufficiale insieme di Leonardo DiCaprio e Camila Morrone. L’attore, che con i suoi film ha fatto innamorare migliaia di donne in tutto il mondo, è paradossalmente noto per la sua sfortuna in amore. Non è strano, dunque, che i riflettori siano rimasti accesi su di lui dal momento in cui si è capito che Leo non era solo.

Il red carpet da single

Il rapporto con Camila pare sia iniziato nel 2018, ma i due fidanzati hanno deciso di viverlo all’insegna della riservatezza, in perfetto “stile DiCaprio”.

Così, anche in occasione della cerimonia degli Oscar, hanno deciso di percorrere il red carpet separati per poi riunirsi solo in platea, dove si sono seduti uno a fianco all’altra.

Chi è Camila Morrone

Modella e attrice argentina, la nuova fiamma di DiCaprio è nata a Buenos Aires nel 1997. I genitori, l’attrice Lucila Polak e il modello Máximo Morrone, divorziano nel 2006 e la madre inizia una lunga relazione con il famoso attore Al Pacino, che per Camila diventa come un secondo padre.

Ha fatto il suo debutto nel mondo della moda comparendo sulla copertina di Vogue Turchia nel 2016 e sfilando in passerella per la collezione resort 2017 di Moschino. Complice forse la vicinanza, fin da bambina, con un uno dei più acclamati attori di sempre, Camila si è interessata anche alla recitazione e, vista l’attuale rapporto con DiCaprio, non ci aspettiamo certo di vederla abbandonare questa passione.

La differenza d’età? Nessun problema!

Secondo vari magazine americani, Camila e Leonardo sono amici di famiglia da quando lei era bambina. Nonostante molti abbiano da dubitare per via della differenza di età (ben 23 anni!), l’alchimia tra i due è innegabile.

La stessa modella ha dichiarato al Los Angeles Times che “ognuno dovrebbe poter uscire con chi vuole”, sottolineando che la differenza d’età tra le coppie non è un fatto raro ad Hollywood.

