Lo spettacolo teatrale Skianto, firmato da Filippo Timi, diventa uno show televisivo in onda su Rai 3 a partire da giovedì 13 febbraio. Si parte con una prima serata intitolata “Skianto Sanremo ’67”, per poi concludersi con il secondo appuntamento intitolato “Skianto Fantastico Show” nel prime time di giovedì 20 febbraio. L’omaggio dell’attore alle grandi pagine della tv italiana si traduce nel suo primo ‘one man show’ sulle orme del Festival e dei grandi programmi del sabato sera anni ’80.

Skianto: Filippo Timi in tv

Skianto di Filippo Timi approda sul piccolo schermo sotto forma di ‘one man show’, in una formula rivisitata di quello che è il famoso spettacolo teatrale dell’attore datato 2014.

Due appuntamenti in prima serata, dalle 21.20 su Rai 3, per giovedì 13 e 20 febbraio, sulle orme della grande televisione italiana tra Sanremo e gli show del sabato sera anni ’80 (su tutti il celebre Fantastico).

Ogni puntata vede Timi impegnato in un effervescente percorso tra le pagine più belle del piccolo schermo nazionale, in compagnia di ospiti del mondo dello spettacolo in un contenitore in cui non mancano monologghi e riflessioni, balli, sketch e tanta musica.

Le due puntate: da Sanremo ai grandi show del sabato sera

Prima puntata giovedì 13 febbraio, sul terzo canale Rai: è in questo appuntamento, intitolato “Skianto Sanremo ’67”, che Filippo Timi compie un viaggio nel tempo per tornare al grande passato del Festival della Canzone italiana con il supporto delle narrazioni di Pippo Baudo.

Nodo importante i “se” e i “ma” di Sanremo, interrogativi che l’attore pone al pubblico su cosa sarebbe successo se, ad esempio, Tenco non fosse stato protagonista della storica esclusione dalla kermesse.

Ospiti, oltre allo storico conduttore di Sanremo, Iaia Forte e Marina Rocco. Le vecchie canzoni sono riarrangiate da Raphael Gualazzi e cantate da artisti del calibro di Mario Biondi, Petra Magoni, China Moses, Simona Molinari.

La seconda puntata di Skianto è dedicata agli show del sabato sera anni ’80, intitolato “Skianto Fantastico Show”. Ad affiancare l’attore nel racconto è la cugina, Daniella, insieme ad altri ospiti: da Paolo Calabresi e Iaia Forte a Lucia Mascino e Alba Parietti.

Anche in questo appuntamento tanta musica e racconti, a metà tra l’irriverente e il sorprendente, con brani interpretati da Petra Magoni, Ferruccio Spinetti e Ornella Vanoni, in scena sotto la direzione musicale di Fabio Frizzi.