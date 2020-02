Al Grande Fratello Vip gli equilibri tra Adriana Volpe e Licia Nunez sono sempre più fragili. Le due inquiline proprio non si sopportano: se l’attrice accusa Adriana di indossare una maschera e di fingere con fare amichevole, la conduttrice non vede la Nunez così trasparente come dice e vedrebbe il male dove non c’è. Questa sera il confronto fra le due concorrenti è più acceso che mai.

Adriana e Licia: scontro continuo

Che tra Adriana Volpe e Licia Nunez non scorra buon sangue è ormai acclarato. Soprattutto dopo le nomination dell’ultima puntata, che hanno mandato l’attrice al televoto assieme a Serena Enardu.

Alla Nunez questa nomination proprio non è andata giù e sostiene che tutto sia stato architettato dalla Volpe e dalla sua “folla di seguaci”, ovvero altri inquilini della Casa. Alfonso Signorini rientra sull’argomento questa sera nella diretta del Grande Fratello Vip e gli animi subito si scaldano. Licia Nunez è ferma sulla sua posizione e non ha dubbi su quale sia la vera identità di Adriana Volpe: “Io continuo a rimanere sul mio punto di vista: è una persona che ha una maschera, non è trasparente“.

“Continuo a vedere la vita con i miei occhi“

Adriana Volpe controbatte con fermezza alle accuse della “nemica” e dichiara: “Lei quando ci siamo confrontate mi ha detto che ho una visione distorta della realtà. Io ho concluso dicendo che ho voglia di continuare a vedere la mia vita con i miei occhi“. Il dibattito ritorna poi su un altro tema caldo che ha mandato Licia su tutte le furie: la chiacchierata notturna tra Adriana e Paola Di Benedetto durante la quale, a detta dell’attrice, la conduttrice avrebbe tramato strategie nascoste.

La clip integrale legata a quella conversazione viene mandata in onda per verificare se effettivamente Adriana Volpe abbia tramato alle spalle di tutti, ma non c’è traccia alcuna di queste strategie.