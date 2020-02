Non sono mancate le emozioni della puntata di ieri di Detto Fatto, programma televisivo in onda nel primo pomeriggio di Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. La conduttrice è scoppiata in lacrime in seguito a un avvenimento inaspettato.

L’augurio di San Valentino di Nonno Antonino

Con l’avvicinarsi della festa di San Valentino uno dei cuochi del programma, Antonino Orafo (che per tutti è “Nonno Antonino”) ha preparato una torta a forma di cuore. Dopo la presentazione del dolce, Nonno Antonino ha dato una veloce pulita al banco di lavoro mentre la Guaccero si apprestava a lasciargli la scena, perché “so che ci tenevi tanto a lanciare un messaggio importante.

Certi amori non finiscono mai”.

E così Nonno Antonino ha preso da sotto il tavolo un palloncino rosso a forma di cuore, “una cosa bellissima che ho preparato per mia moglie Franca, che io vedo sempre con me. Domani non poteva mancare, perché è San Valentino – ha aggiunto Antonino – E io l’ultimo Valentino l’ho festeggiato pochi giorni prima che morisse. Quindi voglio lanciarle questo mio omaggio, questi miei baci, che so di sicuro arriveranno nel suo cuore.

Lo so, perché mi ha voluto sempre bene” ha concluso il simpatico cuoco prima di lasciar andare il palloncino.

Le lacrime di Bianca Guaccero

E così, tra gli applausi del pubblico e l’augurio di un buon San Valentino di Nonno Antonino, Bianca Guaccero non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mi hai fatto piangere Antonì” le ha simpaticamente detto la conduttrice, mentre Antonino ripeteva “Ti amo Franca, ti amerò sempre”.

E così dopo l’abbraccio tra i due e il ringraziamento di Antonino per il momento privato che gli è stato concesso, Bianca è tornata alla conduzione della trasmissione, cercando di ritrovare il contegno e di placare l’emozione asciugandosi le lacrime.

“Certi amori vanno al di là della vita stessa – ha concluso la conduttrice – E tutti noi ci auguriamo di trovarne uno così”.