Mangiarsi le unghie è un vizio purtroppo comune a molte persone, anche se probabilmente non è il modo migliore per prendersi cura delle proprie mani. Lo ha scoperto a sue spese Lauren Nichols, una studentessa del Texas che ha condiviso in un video su TikTok la sua incredibile esperienza.

L’appello ai “mangiatori di unghie”

“Ai miei compagni mangiatori di unghie, fermatevi! Ho rischiato di dovermi amputare un dito perché mangio le unghie” dice la diciottenne Lauren all’inizio della clip. La ragazza racconta di essersi svegliata l’8 gennaio con una “macchia verde” sulla cuticola, e di aver inizialmente pensato si trattasse di un livido.

Ha poi scoperto che quella macchia era in realtà una paronichia, un’infezione dei tessuti intorno alle unghie, generalmente di origine batterica o micotica, spesso associato all’abitudine di mordersi le unghie. Così, il giorno dopo si è recata dal suo medico, che le ha prescritto una cura antibiotica.

In neanche due giorni Lauren ha realizzato che i suoi antibiotici non funzionavano, perché l’area era “più gonfia” e “la parte verde si era espansa”. “L’11 gennaio è peggiorato in modo significativo – spiega condividendo le foto dell’infezione – È molto più gonfio e molto più rosso”.

L’operazione e il rischio di amputazione

Lauren quindi, una volta resasi conto dell’inefficacia degli antibiotici, ha deciso di “farlo scoppiare dopo aver visto dei video su YouTube”. Non è evidentemente andata come sperava, dato che è tornata subito dal suo medico per scoprire di doversi sottoporre a un intervento chirurgico, un “lavaggio terapeutico” per rimuovere l’infezione dalla cuticola.

“Ho seriamente rischiato l’amputazione di un dito perché mi mordo le unghie” dice Lauren mentre scorrono le immagini successivo all’intervento.

“Il dottore mi ha detto che gli capita di dover amputare la punta delle dita delle persone perché l’infezione diventa troppo grave, e che sono stata fortunata ad accorgermene in tempo”. “Però mi sto davvero divertendo” conclude la ragazza, che ha smesso di mordersi le unghie e ha comprato un cubo anti-stress per resistere alla tentazione.

Il video di avvertimento di Lauren ha ricevuto oltre 2,3 milioni di Mi piace e quasi 22.000 commenti da quando è stato pubblicato.