C’è Posta per Te inizia col botto, ospitando la giuria di Tù Sì Que Vales: Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Insieme a Maria De Filippi i giurati si avvicendano sul palco della celebre trasmissione Mediaset, e questa sera si sono riuniti a casa di Queen Mary.

La giuria in aiuto di Francesco, giovane innamorato

“Siamo uomini fortunati a vivere questa esperienza insieme a te“, dichiara Gerry Scotti appena arrivato nello studio. I giurati si sono riuniti per aiutare Francesco: “Non potevo trovare mani migliori“, scherza il ragazzo.

Il 19enne li ha convocati per dimostrare alla sua ragazza tutto l’amore che prova.

I due si sono conosciuti qualche anno fa e inizialmente Francesco non si è accorto che Angela si trova su una sedia a rotelle, a causa di un incidente in cui ha perso il padre e la sorella. Francesco è convinto che insieme possano fare qualsiasi cosa, nonostante lei veda la sua condizione come un limite. Angela, campionessa paralimpica di nuoto, gli ha insegnato a nuotare, lo ispira, e non ci sono differenze.

Angela a C’è Posta per Te

La dedica per Angela

Angela ha accettato l’invito in trasmissione e incontra Francesco, che dall’altro capo dello studio le rivolge delle dolcissime parole commosso.

“Sono qui stasera con questo filo rosso e ho voluto che l’altro capo fosse nelle tue mani, perché voglio vivere la mia vita sempre a contatto con te. Stare con te mi ha reso migliore“.

“È difficile spiegare cosa tu sia per me, ma stasera sono qui perché voglio provarci“, continua Francesco, che le spiega quanto lei lo renda una persona migliore.

Francesco a C’è Posta per Te

Nello studio trasformato in un fondale marino, Francesco continua la sua dedica: “Il giorno che ti ho conosciuto mi sono perso nei tuoi occhi e non ho minimamente notato la sedia a rotelle.

So che dentro il tuo cuore c’è un dolore, c’è il pensiero di quel giorno di 15 anni fa. Hai lasciato una vita che non può più tornare ma che tu hai saputo trasformare in qualcosa di diverso, speciale, perché tu, Angi, sei speciale“.

I giurati incontrano Angela

I giurati sono commossi: “Ci avete fatto piangere per amore, ci avete fatto ringiovanire di 30 anni“, inizia Gerry Scotti, “Quello che ci resta nel cuore anno dopo anno sono le grandi piccole storie della vita come la vostra storia stasera.

Siete un bellissimo esempio per i ragazzi“.

La giura e Angela a C’è Posta per Te

“Fa bene all’anima sentire questo sentimento“, conferma Sabrina Ferilli. Teo Mammucari si esprime a cuore aperto: “Vedendo lui a 19 anni che piangeva innamorato mi sono detto: ‘Ma io dove sono stato’. La generazione nostra, per noi era figo fare i duri, io non ho mai provato la sensazione di guardare una donna, piangere, io mi sento un cretino. Vorrei essere innamorato come lui“.

I giurati hanno fatto dei bellissimi regali ai due ragazzi: “Abbiamo pensato che questa è la Statua della Libertà e abbiamo pensato di mandare te e il tuo meraviglioso fidanzato in vacanza a New York“, annuncia Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli inoltre regala ad Angela una colannina scelta da lei per portarle fortuna.