Al Grande Fratello Vip si festeggia San Valentino con una dolcissima dedica d’amore. Destinataria di questa sorpresa è Paola Di Benedetto, fidanzata di Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji & Fede. Il ragazzo in occasione di un’evenienza così speciale ha pensato di sorprendere la sua fidanzata dedicandole una canzone incisa appositamente per lei.

Paola Di Benedetto: “In amore ci vuole coraggio“

La storia d’amore tra Paolo Di Benedetto e Federico Rossi è sulla bocca di tutti ed è da molti considerata una delle coppie più affiatate dello spettacolo. Il loro amore è forte nonostante i momenti di crisi vissuti in passato: “Quando si ha una storia d’amore vera, la parola ‘vero’ implica che non tutto possa essere rose e fiori.

Accumuli delle cose che a un certo punto esplodi, però penso che la parola amore implichi anche forza. Vivo da due anni a Milano da sola e capita di avere dei momenti difficili. I miei genitori ci sono sempre stati ma in quei momenti c’era Paola con Paola. Io sarà eternamente grata ai miei genitori e spero di dare ai miei figli almeno la metà di quello che loro hanno dato a me in questi anni“.

E, per tutti coloro che vorrebbero lanciare un messaggio alla persona che amano, la ragazza lancia un consiglio: “In amore ci vuole coraggio, bisogna sempre accantonare l’orgolgio e serve avere il coraggio di fare il primo passo. Lanciatevi e non ve ne pentirete“.

La sorpresa di Fede a Paola Di Benedetto

Giovani, sorridenti e innamoratissimi, la coppia ha passato questo San Valentino lontani: lei nella Casa del Grande Fratello Vip, lui alle Maldive insieme alla madre.

Ma per la ragazza arriva una sorpresa speciale e il mittente è proprio il fidanzato. Paola viene invitata in una stanza a parte della Casa per ricevere una dedica speciale da parte di Federico Rossi. Il ragazzo, infatti, ha inciso in occasione della festa degli innamorati una canzone dedicata a Paola, che scoppia a piangere di fronte alle immagini del cantante che le suona il brano alla chitarra. Un dolce dedica che ha fatto sognare tutti i fan della coppia e, ci scommettiamo, anche la maggior parte dei telespettatori del reality.

L’amore trionfa sempre!