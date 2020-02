A Sanremo 2020 ha portato una canzone esplosiva dal titolo Musica (e il resto scompare). Oggi a Domenica In Elettra Lamborghini è ospite di Mara Venier per racconta la sua esperienza al Festival e per concedersi ad un’intervista dalle molteplici tematiche.

Elettra Lamborghini: l’esperienza a Sanremo 2020

Ha stupito tutti al Festival di Sanremo con la sua energia, il suo stile e il suo fascino e con una canzone, Musica (e il resto scompare), che è ad oggi una delle più ascoltate. Elettra Lamborghini è ospite da Mara Venier a Domenica In per raccontare la sua avventuara a Sanremo: “Il Festival è un’esperienza che mi manca da matti, mi sono divertita tanto“.

Per la ragazza il canto è una passione che coltiva sin da bambina e proprio quest’anno ha coronato il sogno di poter partecipare alla più celebre kermesse canora italiana: “Sin da piccola mi è sempre piaciuto cantare. Non mi sento una star, ma sono normalissima“.

Il rapporto con la famiglia

L’intervista di Mara Venier a Elettra Lamborghini tocca anche il tema della famiglia. La ragazza non si espone più di tanto: per lei la famiglia è un bene prezioso da custodire nel cuore e ha difficoltà ad aprirsi per parlarne.

Nonostante ciò, la cantante ha esternato qualche dichiarazione: “Non ho mai voluto parlare della mia famiglia perché cerco di proteggerla. Io sono una persona molto aperta e la mia famiglia è così. L’unica cosa è che i miei non l’hanno presa perché per arrivare dove sono arrivata ci vuole tanto. Mio papà era un po’ preoccupato perché è modalità vecchio stampo, mi ha detto che se andavo in televisione è perché avevo degli agganci strani.

Poi pensava che tutte le soubrette erano laureate, avevano studiato e tutto“. Elettra parla poi dello speciale rapporto con la madre: “Con mamma ho un bel rapporto ed è una bellissima ragazza. Ho sempre voluto proteggere lei e la famiglia“.

L’amore con Afrojack

Per Elettra Lamborghini è un periodo d’oro, e non solo per aver partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo. La ragazza, infatti, ha trovato anche l’amore: al suo fianco c’è Afrojack, dj olandese ma di origini surinamesi del quale Elettra è innamoratissima.

La cantante rivela: “Stiamo insieme da quasi 2 anni. Ci siamo conosciuti durante un Festival. Ci vediamo sempre, anche se lui essendo dj è un po’ ovunque. E ci va bene, perché magari non abbiamo i litigi che possono avere le coppie che vivono insieme, quindi per ora non abbiamo ancora litigato“.