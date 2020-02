La querelle tra Bugo e Morgan è rimasta sulla bocca di tutti anche se il Festival di Sanremo si è concluso da ormai una settimana. Ma gli strascichi di queste incomprensioni sono significativi e di questo fatto se ne parla quest’oggi a Domenica In. Da Mara Venier, infatti, arriva proprio Bugo, che tornerà sull’argomento per raccontare la sua verità.

Bugo: nuovi dettagli sulla querelle con Morgan

Eravamo rimasti così: Morgan che modifica il testo della loro canzone davanti al pubblico dell’Ariston e Bugo che, innervosito, abbandona il palco nello stupore generale. A Sanremo il duo Morgan-Bugo ha funzionato fino alla serata delle cover ma è nella quarta serata della kermesse canora, andata in onda venerdì scorso, che è avvenuto l’impensabile.

Oggi a Domenica In Bugo è ospite di Mara Venier, alla quale racconta la sua personale versione dei fatti: “Siamo partiti con uno spirito molto divertito perché volevamo fare una bella cosa. Io ho scritto il pezzo, la canzone era pronta in primavera ma sentivo che mancava qualcosa. Mi è venuto in mente Morgan per una strofa: l’ho chiamato, ha ascoltato la canzone e gli è piaciuta, quindi poi l’abbiamo mandata a Amadeus che l’ha approvata“.

Mara Venier zittisce la sorella di Morgan

In studio interviene attraverso un collegamento telefonico Roberta, la sorella di Morgan, che chiede a Bugo perché abbia scelto di andarsene dal palco dell’Ariston invece di controbattere con improvvisazione alle provocazioni dell’amico. La risposta di Bugo è tutta in queste parole: “Quello che ho fatto è stata una cosa così spontanea. Nella mia reazione è venuta fuori la mia vera natura, ho preso un foglio per stizza e sono uscito.

Non sono per il dissing, è una mentalità che non mi interessa. Tra amici si litiga anche, io credo che nella mia sensibilità artistica giusta o sbagliata, ho detto che non volevo stare in questo meccanismo. È passata una settimana, ma rifarei la stessa cosa“. Ma quando Roberta classifica il comportamento musicale del fratello come un “capolavoro”, Mara Venier prende parola per interrompere il dibattito fra i suoi ospiti e dire la sua alla ragazza, zittendola: “Possiamo parlare di tutto ma di capolavoro no. Anche perché c’è qui una persona, Bugo, che ci è stata male“.

Pierluigi Diaco all’attacco

Anche Pierluigi Diaco non approva le parole della sorella di Morgan in collegamento telefonico. Il giornalista, in particolare, attacca Roberta accusandola di creare confusione e di non essersi presentata in studio: “Trovo assurdo che si debba parlare così: senza un contatto visivo è tutta fuffa“. La ragazza risponde diretta a Diaco: “Al giorno d’oggi esistono le videochiamate: io e Morgan usiamo spesso anche Skype perché abbiamo una vita molto impegnata“. Poi il giornalista torna a parlare di Morgan: “Ritengo che sia posseduto da abitudini negative, spero che se ne parli senza più ipocrisia. Voglio testimoniare qui da Mara il mio passato di alti e bassi dovuto a depressione: è una cosa a cui tengo. È difficile da gestire e uscirne a testa alta ma spero che si capisca che le cose più importanti della vita sono le passioni e spero che Morgan le riacquisti“.