Matteo Salvini ha presenziato oggi all’evento della Lega “Roma Capitale”, durante il quale ha usato parole scioccanti sulle donne che si recano in Pronto Soccorso per abortire. L’ex ministro ci ha abituati a questo genere di uscite, in cui usa un linguaggio spesso oltre le righe o gesti eclatanti che scuotono l’opinione pubblica. Quanto detto sull’aborto fa scandalo anche per i toni usati per descrivere quella che è una scelta estremamente sofferta e dolorosa per ogni donna che la compie.

Salvini contro le donne in ospedale per abortire

“Non è compito mio dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere“, comincia Matteo Salvini, mettendo le mani avanti sul tema estremamente delicato, “Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile per il 2020“.

Il riferimento è alle donne che vanno in pronto soccorso per interrompere una gravidanza. In particolare l’ex ministro si riferisce alle donne immigrate, che Salvini accusa riferendosi a situazioni che gli sarebbero state riportate da terze parti.

“Delle infermiere del pronto soccorso di Milano mi hanno segnalato che ci sono delle donne che si sono presentate per la sesta volta per una interruzione di gravidanza”, commenta, “Ci sono immigrati che hanno scambiato i pronto soccorso per l’anticamera di casa.

Ci sono migliaia di cittadini che non pagano una lira. Io dico che la terza volta che ti presenti paghi“.

La reazione alle parole dell’ex ministro

Subito dopo quanto detto, esponenti della politica e della società civile hanno risposto. “Ed è subito ritorno al passato. Oscuro. Salvini: giù le mani dalla libertà di scelta delle donne sulla gravidanza.

Giù le mani dalla legge 194. L’Italia non farà mai un salto indietro“, ha replicato Chiara Gribaudo, deputata PD.

Fa eco la collega Giuditta Pini: “Ehi Matteo Salvini, vuoi ridurre il numero degli aborti? Vota la mia proposta per la contraccezione gratuita e universale. Vuoi punire i comportamenti incivili? Dai il buon esempio restituendo quei 49 milioni che tu sai“.

