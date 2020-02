Samanta Togni e il suo fidanzato Mario Russo si sono finalmente sposati. La coppia è convolata a nozze dopo soli 7 mesi di relazione. Alla cerimonia, che si è svolta ieri in Umbria, erano presenti molti volti noti dello spettacolo.

Innamoratissimi, raccontati attraverso i social dei loro invitati come Luca Tommasini, gli sposi sono il ritratto della felicità.

La cerimonia di Samanta Togni e Mario Russo

La coppia si è sposata dopo poco essersi conosciuta, appena 7 mesi. L’incontro fatale è avvenuto in treno. Da allora Samanta Togni e il suo Mario Russo sono stati inseparabili.

La cerimonia si è svolta nella cornice di una campagna umbra a Narni, con rito civile. Sia la ballerina professionista che il chirurgo plastico di fama internazionale hanno alle spalle un primo matrimonio. Entrambi hanno avuto figli dai matrimoni precedenti. La Togni ha scelto per l’occasione un abito semplice, un tailleur bianco con cappello a cilindro adorno di velo.

Cronache dal ricevimento

A raccontare il ricevimento ci hanno pensato i suoi invitati, attraverso post pubblicati sui social. Tra i vip al ricevimento, Matilde Brandi e Luca Tommasini.

Non poteva certo mancare il partner in pista di Samanta ormai da 10 anni, Samuel Peron, che per l’occasione ha rivestito anche il ruolo di testimone di nozze.

Gli sposi e la loro felicità sono stati immortalati proprio dal coreografo e direttore artistico Luca Tommasini, con scatti e video che hanno fatto una piccola cronaca della festa.