Elton John ha dovuto interrompere il suo concerto in Nuova Zelanda a causa della polmonite. Il cantante britannico si è esibito nonostante la malattia, ma si è visto costretto a terminare le sue performance durante l’evento, avendo perso completamente la voce.

Sir Elton in lacrime: la polmonite gli spezza la voce

I fan presenti al Mount Smart Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda, hanno dovuto assistere ad un momento di grande difficoltà del loro beniamino Elton John. Il noto cantante era sul palco nonostante gli fosse stata diagnosticata una polmonite atipica, una forma infettiva e più lieve della malattia, dovuta spesso alla presenza di batteri.

Sir Elton, pur conscio dei rischi che correva, ha voluto esibirsi comunque per il suo pubblico ed è riuscito a cantare grandi classici, come Candle in the wind e All the girls love Alice, ma purtroppo la sua voce si è spezzata durante l’esecuzione del brano Daniel. La folla, vedendo Elton John in lacrime e fortemente demoralizzato per l’accaduto, è scoppiata in una imponente ovazione, regalando al cantante tutto l’affetto e la comprensione possibile.

Il post di Instagram per scusarsi

Dopo aver lasciato il palco Elton John si è scusato con i fan attraverso un post di Instagram, spiegando che, nonostante la malattia appena diagnosticata, era determinato a cercare di offrire al suo pubblico il miglior spettacolo possibile.



“Ho suonato e cantato con il cuore, finché la mia voce non ha più potuto cantare. Sono deluso, profondamente turbato e dispiaciuto. Ho dato tutto ciò che avevo. Grazie mille per il vostro straordinario supporto e l’amore che mi avete mostrato durante la performance di stasera”, queste le sue sentite parole di ringraziamento a tutti i presenti, che lo hanno supportato e capito.



Il concerto faceva parte del tour Farewell Yellow Brick Road e lo staff di Elton John ha fatto sapere al pubblico che le date successive previste sono confermate, segno, probabilmente, di una pronta guarigione del Rocketman.