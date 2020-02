Ha deciso di realizzare il sogno della persona che più ama al mondo, sacrificando i suoi soldi: è la storia di Thiago, un bimbo di 8 anni che, secondo il canale argentino ElDoce.tv, avrebbe speso i suoi risparmi per permettere alla mamma, malata di cancro, di incontrare Ricky Martin. Il gesto del piccolo ha fatto il giro delle cronache locali e ha commosso l’opinione pubblica, ma sul web montano i sospetti che si tratti di una bufala. Secondo decine di fan dell’artista, la donna avrebbe già finto di essere gravemente malata per ottenere autografi e accessi ai live.

Thiago, il bimbo di 8 anni che commuove il mondo

La storia del piccolo Thiago, bimbo di 8 anni, è stata lanciata dal canale argentino ElDoce.tv il 10 febbraio scorso. Secondo quanto riportato dall’emittente, che ha organizzato un concorso per incontrare Ricky Martin durante il suo tour nel Paese, il piccolo avrebbe scritto una lettera all’omonima trasmissione spiegando la sua situazione.

Nelle poche righe scritte in stampatello, si legge che sua madre è malata di cancro al cervello e sogna di incontrare il suo idolo, ma non avrebbe i soldi sufficienti a coprire il costo del biglietto d’ingresso al concerto della star (previsto nella loro città per il 25 febbraio prossimo).

Il bimbo avrebbe speso i suoi risparmi per inviare un regalo alla redazione, unitamente alla lettera in questione, e chiedere così che il sogno della mamma si avveri. Una delle conduttrici della trasmissione ha letto il messaggio in diretta tv, sottolineando che il sogno di Thiago è che “la mamma conosca Ricky Martin“.

I dubbi sul web

La commovente storia di Thiago e della sua mamma gravemente malata, però, non sembra aver convinto tutti e sui social è scattata la caccia alla bufala.

Poche ore dopo l’uscita della notizia, infatti, diversi utenti hanno segnalato che la stessa donna avrebbe già incontrato l’artista in passato, precisamente nel 2015, ma non sarebbe tutto.

Alcuni internauti, sedicenti membri di fan club di Ricky Martin, sostengono la presenza di un video, di diversi anni fa, in cui la donna avrebbe addirittura finto di avere solo 5 mesi di vita per ottenere un pass e conoscere il suo idolo.

Filmato in cui apparirebbe anche il minore.

Post Facebook su Ricky Martin

Il caso ha diviso il web, mentre nessuna conferma o smentita è arrivata dalla stessa emittente che ha lanciato la notizia della lettera del bimbo.