Come dice Alfonso Signorini ci sembra che “Asia Valente ha le idee molto chiare“. È lei il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, che con il suo carattere esplosivo, anzi, “bombastico” promette di creare scompiglio nella Casa.

Ma chi è Asia Valente? Sappiamo che la 23enne è una modella, un’influencer ed una coniglietta di PlayBoy. Ma facciamo anche una piccola panoramica della sua vita privata e scopriamo che ha avuto una relazione con un membro della Dark Polo Gang. Segni particolari: sogna di sfondare in tv.

Asia Valente si presenta

Quello del Grande Fratello Vip è per Asia Valente un sogno che si realizza.

Lei stessa lo ha detto presentandosi al programma.

“Sono Asia ho 23 anni e direi che sono una tipa esplosiva, anzi, direi bombastica, sono una modella, un influencer, ma anche una coniglietta di Playboy. Sono molto seguita su Instagram perché sono simpatica, o perché ho un bel lato B. Sono anche molto logorroica e testarda, mi sa che in casa sfinirò tutti. Finalmente si sta realizzando il mio più grande sogno, quello di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Parlando di sogni c’è anche un ragazzo che fa sognare: Denver, ma sembra che dorme all’in piedi, c’è bisogno di una scossa“. E così subito ha messo in chiaro i suoi obiettivi la giovane Asia.

Tanta voglia di fare tv

Ad ogni modo, qualcuno giurerebbe di averla già vista. Chi la ricorda ai tempi di Saranno Isolani, una sorta di spin off dell’Isola dei Famosi a cui la Valente ha partecipato tempo fa. E chi invece la ricorda ospiti di Barbara D’Urso, la quale la sbugiardó dopo che la Valente si spacciò per la ragazza del tram, rispondendo all’appello di Roberto che cercava di rintracciare una ragazza incontrata su un tram a Milano.

C’è chi invece la ricorda in una puntata di Ciao Darwin, dove Asia prese parte alla sfida nella squadra dei Io Lo So. La ragazza ha anche tentato la strada della musica, con progetti che sono poi sfociati in storie d’amore come quella con Side Baby della Dark Polo Gang o quella con Gallagher, al secolo Gabriele Margi entrambe giunte al capolinea.

Insomma il sogno di lavorare in televisione è il più grande che Asia abbia mai cullato.

Una volta, addirittura, sfruttando questo desiderio, Le Iene le organizzarono uno scherzo facendole credere di essere stata selezionata per un importante reality. Ebbene, questa volta è vero e, non è un sogno, e la Valente ha finalmente varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip.