Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua dodicesima puntata e, come di consueto, arrivano le pagelle di The Social Post sui gieffini protagonisti della serata.

La sufficienza in condotta ai concorrenti del Gf Vip più meritevoli

ADRIANA VOLPE 7 Vuole capire il perché della reazione di Antonella Elia contro Patrick Ray, ne deduce che in casa si cerchi continuamente un pretesto per litigare e, a prescindere dalla veridicità o meno di questa affermazione, per un motivo o per un altro Adriana è settimanalmente coinvolta in qualche discussione. Voto alto per essersi vissuta gli ultimi giorni in modo più spensierato.





LICIA NUNEZ 6.5 Analitica e razionale nella vicenda Antonella Elia – Adriana Volpe, la Nunez non si fida di chi cambia idea sulle persone al minimo soffio di vento. Dice la sua alla Elia in modo diretto e senza mezzi termini, ma si mostra pronta a consolare Antonella Elia in un momento di crisi.



FERNANDA LESSA vs PAGO 6.5 Il confronto tra Fernanda e Pago si svolge in modo pacifico. Pago spiega ad Alfonso le incomprensioni con Fernanda e mette a tacere il resto del gruppo.

Viene chiamato in causa il marito di Fernanda, Luca, che fraintende un commento di Pago e ne rimane toccato. I due chiariscono, si salutano cordialmente e si chiude il sipario.

L’insufficienza degli inquilini meno convincenti della puntata del Gf Vip

PATRICK RAY 5 “Crotalo, crotalo crotalo” is the new “capra, capra, capra“. Lo scontro con Antonella Elia ha origine dall’anarchia per il lavaggio dei piatti, poi la discussione degenera. Patrick potrebbe evitare risatine derisorie sia nel corso della settimana sia in puntata, ma il concorrente si è giustificato sottolineando che le false accuse di bullismo e violenza a lui rivolte sono inammissibili.

Un pizzico di self control in più non guasterebbe.



ANTONELLA ELIA 4 Crollo di nervi dopo un litigio con Patrick Ray partito dal futile motivo sopracitato prende una deriva drammatica: Antonella lamenta uno spintone che l’ha spostata di un metro, “Questo per me è mettere le mani addosso”, afferma con la voce strozzata. Alfonso Signorini riprende la Elia sull’esagerazione del termine strattone, che non si è visto. La Elia attacca Adriana Volpe per non aver preso posizione e per non averla difesa dopo il litigio con Patrick, una reazione che ha dell’infantile.

Non manca occasione anche in puntata per insultare Patrick dandogli del ciccione disgustoso.



SERENA ENARDU 4 Definisce Patrick Ray un ippopotamo, un tricheco che galleggia, aggettivi che attaccano l’aspetto fisico dell’inquilino in modo poco elegante. Parole indelicate anche nei confronti di Fernanda Lessa, definita il jolly degli uomini a cui manca una donna. Ha da ridire su tutti, ma manca di autocritica e pecca di arroganza.