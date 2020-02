Curiosa e per fortuna non eccessivamente tragica la notizia che viene rilanciata in questi minuti da numerosi media nazionali. Viene riportato infatti che una giovane 17enne sarebbe stata attaccata da una mucca ad Abbiategrasso, nel milanese. È stata portata in ospedale e la mucca sedata dopo aver percorso altri 2 km.

Caricata mentre andava a scuola

Come riportano i media locali, il fatto è accaduto nei pressi di piazza Cazzamini Mussi, nella località milanese di Abbiategrasso. Qui si trovava questa mattina una giovane 17enne, che tutto si sarebbe aspettata tranne che di essere caricata da una mucca mentre si stava recando a scuola.



L’animale l’avrebbe colpita duramente e le avrebbe procurato contusioni al collo, alla schiena e alle braccia. I soccorsi l’avrebbero raggiunta e portata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, riferiscono le fonti, e non sarebbe in pericolo di vita.

La mucca sedata da un medico dell’Asl

L’altro protagonista di questa vicenda è ovviamente la mucca. L’animale, secondo quanto riportato dalle fonti locali, sarebbe scappato da un allevamento o da un mattatoio della zona e avrebbe poi raggiunto la piazza dove ha incrociato la sfortunata vittima.



Dopo aver caricato la giovane 17enne, avrebbe poi proseguito fino ad una via distante 2km. Qui, stando alle fonti, un medico dell’Asl avrebbe sedato la mucca, mettendo fine alla sua fuga.

Vigili del Fuoco e Carabinieri di Abbiategrasso sarebbero sul luogo per assicurarsi che l’animale non sia più in grado di nuocere.

