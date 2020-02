Ancora una volta a Live – Non È La D’Urso, Nina Moric ha affrontato l’argomento degli abusi subiti dall’ex Luigi Mario Favoloso. In collegamento da casa la modella 43enne ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità, mentre l’ex gieffino era in studio da Barbara D’Urso.

Tuttavia la bella croata è apparsa assente, spossata e sul punto quasi di crollare addormentata durante il test. Un atteggiamento che non solo ha insospettito il pubblico ma ha anche preoccupato Barbara D’Urso. A questo punto la rete si è scatenata nei commenti. Ieri però la Moric è esplosa e con con delle stories Instagram ha replicato a quanti hanno insinuato in rete che quella sera fosse malata o, addirittura, sotto stupefacenti.

Non solo la modella si è scagliata contro il dottor Alessandro Meluzzi, psichiatra che si è schierato dalla parte di Luigi Favoloso.

Lo scontro con lo psichiatra Meluzzi

Prima che Nina si sottoponesse al test della verità, è intervenuto lo psichiatra Alessandro Meluzzi in studio. Il medico ha fatto notare che lo strumento che si usa per effettuare il test non viene considerato una prova attendibile dai tribunali.

Inoltre Meluzzi ha difeso Favoloso, accusato dalla Moric di violenza. “Ho visto Luigi Favoloso mentre lottava con Nina Moric perché le fosse restituito il figlio Carlos. Raramente ho assistito alla demolizione di una persona in maniera così sistematica” ha dichiarato Meluzzi parlando della gogna di Favoloso. Poi tornando su Carlos ha detto: “Non ho mai visto botte o cose di questo tipo e non mi sarei battuto come mi sono battuto affinché Carlos venisse restituito alla madre, visto che all’epoca Luigi viveva con lei”. Frasi che hanno fatto andare Nina su tutte le furie la quale ha deciso di replicare a queste parole attraverso alcune stories indirizzate proprio a Meluzzi.

75732635_283429999290260_3482369384166343465_n

“Poi si vanta che lui ha portato mio figlio a casa. No dottor Meluzzi” tuona sui social la modella. “Lei non mi ha portato mio figlio a casa. Mio figlio è tornato a casa perché il giudice si è dimesso“. E ancora “Si vergogni dottor Meluzzi. Le uniche persone che mi hanno aiutato con mio figlio sono state la dottoressa Soldrini e la dottoressa Ricci“.

Nina Moric e il test della verità

Quando domenica scorsa Nina Moric ha deciso di sottoporsi al test della verità, in tanti hanno notato che fosse un po’ assente e fiaccata, tanto che Carmelita le ha chiesto: “Nina, ma stai bene?“.

I commenti si sono scatenati sui social, ma la Moric ha replicato anche a quelli. “Malata? Malata di mente? Ubriaca? Che cos’altro mi avete detto? Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità” è esplosa su Instagram. “Sarebbe così facile. C’erano i medici in casa che controllavano i miei battiti di cuore e tutto il resto. Quindi ero soltanto stanca di tutta questa vicenda, ma come ho detto prima nessun programma fa giustizia, anzi, si ferma nelle sedi opportune. Detto questo, da domani comincio a respirare, perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina. Last but not least, se chiudevo gli occhi era solo per una ragione, cioè perché avevo un auricolare nell’orecchio e non volevo sentire che cosa dicevano in studio, ma concentrarmi su cosa dovevo dire. Non volevo sentire nessuno, perché loro per me sono una nullità. E alla nullità si risponde così: chiudendo gli occhi e dicendo la verità“.