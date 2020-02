Aggredito e picchiato a Roma, in una folle alba di paura: vittima un tassista 47enne, la cui disperazione è impressa nelle immagini girate da un residente della zona con il telefonino. L’uomo sarebbe stato preso a pugni e calci per una rapina, e uno dei clienti – 3 uomini e una donna saliti a bordo in via Casilina – avrebbe tentato di rubargli l’auto. Nel video registrato dalla finestra di un palazzo antistante il luogo dell’aggressione, le disperate richieste d’aiuto dell’uomo.

Tassista aggredito: “40 minuti di terrore”

Avrebbe descritto così, a un collega, il terribile episodio di cui è stato vittima: “Sono stati 40 minuti di terrore, ho avuto davvero paura“.

Queste le parole del tassista vittima di una brutale aggressione alla periferia della Capitale, riportate da Ansa.

Terrore impresso nelle sequenze girate da un residente che, affacciato alla finestra, ha ripreso la scena dopo aver allertato le forze dell’ordine. “Aiuto, mi rubano l’auto“, si sente nel video in cui sono registrate le concitate fasi dell’aggressione, consumata all’alba in via Rivarossa, zona Montespaccato.

L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe incassato pugni e calci da uno dei clienti fatti salire sul taxi in via Casilina.

Si tratterebbe di 3 uomini dell’Ecuador.

Arrestato uno dei clienti

Secondo la ricostruzione, uno dei clienti avrebbe aggredito il tassista rifiutandosi di pagare la corsa, per poi cercare di mettersi al volante e rubare il veicolo.

Sarebbe stato arrestato con le accuse di rapina, lesioni, resistenza e interruzione di pubblico servizio. Per la vittima, un 47enne, 7 giorni di cure peer alcune contusioni al volto.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza per chi svolge il lavoro di tassista.

“Da anni chiediamo installazione di telecamere e sistemi anti rapina“: è quanto sottolineato dall’Ugl, come riporta ancora Ansa.

Stando alle informazioni emerse, tra i passeggeri ci sarebbe stata anche una donna di nazionalità italiana, che ora risulterebbe ricercata insieme agli altri 2 uomini saliti a bordo del taxi con l’uomo finito in manette.

"Aiuto mi rubano l'auto" "Aiuto mi rubano l'auto!": Tassista aggredito a Roma. Al momento di pagare la corsa è stato picchiato da un cliente, che ha tentato anche di portargli via l'auto. E' successo all'alba nel quartiere di Montespaccato. Un uomo arrestato, ricercati altri due e la donna che era con loro.

*immagine in alto: fonte/Facebook Chi l’ha visto?, frame video (dimensioni modificate)