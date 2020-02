Grave incidente per un alpinista di 29 anni, precipitato da una cascata di ghiaccio in valle Varaita, nel cuneese. I Soccorsi sono stati immediati, ma viene riportato che le sue condizioni siano critiche: drammatica la caduta per oltre 150 metri.

L’incidente e l’allarme al Soccorso Alpino

Si chiama Adriano Morfea, ha 29 anni ed è originario di Carmagnola lo sfortunato alpinista vittima di un incidente nella mattinata di domenica 16 febbraio. A riportarne la dinamica è La Stampa, che colloca il luogo dell’incidente sulla cascata di ghiaccio Ciucchinel, a Bellino. Adriano si trovava qui, quando tra le 8 e le 8.30 del mattino un altro gruppo di appassionati alpinisti lo ha trovato riverso a terra e privo di sensi.



La fonte spiega inoltre, citando il Soccorso Alpino stesso, che chi lo ha trovato ha lanciato immediatamente l’allarme, perché fortunatamente in quella zona c’è buona ricezione. Un elicottero del 118 lo ha raggiunto e ha prestato primo soccorso allo sfortunato alpinista, ma potrebbe non bastare.

Ricoverato in gravi condizioni al Cto

Nonostante la rapidità dei soccorsi, agevolati anche dall’intervento da altri soccorritori mandati sul posto, Adriano Morfea sarebbe ricoverato al Cto di Torino in gravi condizioni.

Non vengono forniti ulteriori dettagli, ma mentre si trovava sull’ultimo tiro di cascata, l’alpinista sarebbe scivolato per oltre 150 metri lungo la cascata di ghiaccio, finendo sul canale roccioso alla base, riportando così diversi traumi.

Secondo quanto riferito anche da Repubblica, all’arrivo dei soccorsi Adriano sarebbe stato in coma.

La possibile dinamica dell’incidente

Riguardo a cosa potrebbe essere andato storto, La Stampa riferisce le parole di Luigi Richard, responsabile del Soccorso Alpino del Monviso, ben visibile dalla cima della cascata che Adriano stava scalando.

“Il caldo ha reso più instabili le cascate, rispetto ad un mese fa, quindi potrebbe anche essersi staccato un pezzo di ghiaccio e averlo travolto“.

Una dinamica che renderebbe ancor più tragico l’incidente, nella speranza che le condizioni dell’alpinista 29enne possano migliorare.