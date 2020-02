Quando la musica si intreccia con l’amore. Nel caso di Nina Zilli, galeotta è stata la collaborazione con Danti per la hit dello scorso autunno Tu e D’io, alla quale ha preso parte anche J-Ax. La cantante ha ufficializzato la neonata storia d’amore con il musicista nelle sue Instagram stories, che li immortalano sorridenti e innamoratissimi in una gita fuori porta.

Nina Zilli e Danti: galeotta fu una collaborazione musicale

Nina Zilli si è riscoperta sorridente, felice e più innamorata che mai. La cantante ha voluto condividere con i suoi followers un nuovo, importante capitolo della sua vita: ma questa volta non è sola.

Al suo fianco, infatti, c’è colui che più di tutti oggi le sta facendo battere il cuore: Daniele Lazzarin, in arte Danti. Sono in molti a scommettere che la loro storia d’amore sia nata in occasione di una collaborazione musicale, quella che li ha visti protagonisti assieme a J-Ax del successo dello scorso autunno Tu e D’io. Oggi i due non si vogliono più nascondere, come documentano le Instagram stories della cantante che li vede insieme in una gita fuori porta.

La cantante ritrova il sorriso al fianco di Danti

La coppia, nello specifico, ha trascorso alcune ore a Ca’ del Bosco, una delle più rinomate cantine della Franciacorta, per una degustazione di vini. A seguire hanno sorpreso tutti con baci infuocati e hanno condiviso con i loro follower alcuni momenti di grande sintonia. Nina Zilli ha così ritrovato il sorriso dopo il naufragio della storia d’amore con l’ormai ex fidanzato, il pittore Omar Hassan. Le voci di un’ipotetica crisi di coppia fra i due si erano fatte sempre più insistenti nell’ultimo periodo ed è proprio la cantante stessa su Instagram a testimoniare l’inizio di un nuovo amore.