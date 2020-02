La storia che stiamo per raccontare può sembrare incredibile, ma è confermata da numerose fonti internazionali e dagli stessi interessati. È accaduto che una donna statunitense ha ricevuto via posta un anello che aveva perso nel 1973. La notizia è resa ancora più incredibile dal luogo del ritrovamento: il monile era sepolto in una foresta in Finlandia.

Dimenticato in un centro commerciale nel 1973

La vicenda, riportata da fonti internazionali, abbraccia quasi 50 anni di storia. I protagonisti sono Shawn e Debra McKenna, giovane coppietta che in quegli anni era ancora ai primi appuntamenti.

L’uomo frequentava la Morse High School di Portland (nel Maine, sulla costa est) e decise di donare il suo anello con le iniziali e la classe di appartenenza al donna che sarebbe poi diventata sua moglie, per 40 anni.

Nell’autunno del ’73, tuttavia, il fattaccio: mentre si trovava in un centro commerciale, Debra McKenna dimenticò l’anello di Shawn nel bagno, dopo essersi lavata le mani. Ritornò sul posto, ma l’anello era già scomparso. L’uomo non se la prese troppo ed entrambi hanno vissuto una vita insieme, dimenticandosi dell’anello della Morse High School.

Ritrovato in Finlandia, sepolto in una foresta

A questo punto la storia sembra uscire direttamente dal Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Un anello a lungo dimenticato, poi ritrovato. Dubitiamo che abbia lo stesso potere, ma la storia è altrettanto affascinante.

Perché sì, l’anello di Shawn McKenna perso nel 1973 è stato ritrovato, ma in una foresta in Finlandia. A fare la curiosa scoperta, riportano le fonti, è stato Marko Saarinen: l’uomo si trovava in un parco forestale di Kaarina e stava usando il suo metal detector. Qui, 28 centimetri sotto terra, ha rinvenuto il particolare e dettagliato anello.

Risalito al proprietario grazie a Facebook

Senza Gandalf a guidarlo, Marko Saarinen ha fatto quello che ci si aspetta da questa era: ha chiesto aiuto alla rete. L’anello infatti presentava chiaramente l’anno accademico, il logo della Morse High School e le iniziali SM. Allora Marko ha scritto alla pagina “Morse High School Class of 1973“ e grazie al suo commento e all’annuario si è risaliti a Shawn McKenna.

Post di Marko Saarinen su Facebook

L’uomo, secondo quanto detto dalla moglie, lavorò in Finlandia negli anno ’90, ma allora l’anello era già sparito da oltre 20 anni.

Altra curiosità: sull’anello è incisa anche la parola “Shipbuilders” (costruttori di navi), che è proprio il mestiere di chi ha trovato l’anello, Marko Saarinen.

La storia è talmente incredibile da sembrare assurda, ma è successa: Shawn McKenna è morto nel 2017 e per la moglie questo è un segno della sua vicinanza.