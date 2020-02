Un bambino di quattro anni e la sua sorellina di uno sono morti in un incendio causato dal malfunzionamento di un tablet. È accaduto a Managua, in Nicaragua, dove i medici hanno cercato inutilmente di rianimare i bambini dopo le complesse fasi di soccorso. Le fiamme, infatti, avevano reso inaccessibile la stanza, obbligando il padre ad entrare dal tetto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il surriscaldamento anomalo durante la fase di ricarica del dispositivo, di cui non si conoscono né la marca né il modello, a provocare l’incidente.

La camera dei bambini invasa dalle fiamme

Marvin Obando, il padre 24enne, era rimasto a casa con i figli mentre la moglie si era recata al lavoro.

Una volta compreso quanto stava accadendo ha provato ad entrare nella camera dei bambini, senza però riuscirvi. Ha così dovuto smantellare una parte del tetto per consentire ai soccorritori di passare. Grazie anche all’aiuto dei vicini di casa, è stato così possibile portare all’esterno i due fratellini e trasferirli all’ospedale. Jordan, di 4 anni, presentava ustioni sul 100 per cento del corpo ed è morto tre ore più tardi, mentre Alessandra, un anno, è deceduta il mattino seguente.

Un tablet all’origine dell’incendio

“Ho perso i miei due figli, li ho persi e adesso non mi rimane niente”, ha dichiarato il padre al quotidiano nicaraguense La Prensa. Secondo l’uomo, il bambino aveva cercato di proteggere dalle fiamme la sorellina più piccola, perché è stato ritrovato sopra di lei, nell’atto di abbracciarla: “Lui è sopravvissuto solo per tre ore, la mia bambina, grazie a lui, è sopravvissuta fino alle 3 del mattino”. Il padre ha poi rivolto un applauso al piccolo Jordan, definendolo “il suo piccolo guerriero”.

La triste vicenda ha fortemente colpito l’opinione pubblica del Nicaragua e ha richiamato l’attenzione delle massime autorità. La vicepresidente del Paese, Rosario Murillo, ha voluto chiarire quanto accaduto, dichiarando che l’incidente è stato provocato da un tablet connesso alla rete elettrica, il cui surriscaldamento ha prodotto la scintilla iniziale.