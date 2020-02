Le liti dei personaggi dello spettacolo con i paparazzi sono cosa nota. Questa volta il protagonista della discussione è inaspettatamente Alberto Angela.

Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto in cui il divulgatore scientifico è immortalato mentre passeggia con il figlio minorenne e chiede subito al fotografo di eliminare gli scatti appena effettuati. Dopo il rifiuto del paparazzo interviene la polizia.

Alberto Angela, la passeggiata con il figlio Alessandro

Essere fotografati dai paparazzi non fa sempre piacere e spesso crea disagi che sfociano in situazioni più gravi di quanto si pensi. Alberto Angela è stato immortalato in alcuni scatti mentre passeggiava per le strade di Roma con suo figlio minorenne.

Angela è abituato, da volto noto dello spettacolo, ad apparire in fotografie ed è solitamente disponibile anche con i fan che gli chiedono selfie continuamente.

La problematica che si è verificata questa volta è invece legata alla presenza di Alessandro, il più piccolo dei suoi figli. Il divulgatore ha chiesto immediatamente al fotografo di cancellare gli scatti appena realizzati. Alla risposta negativa del paparazzo la questione si è fatta sempre più spinosa.

L’arrivo della polizia

La polizia è intervenuta sul posto e il fotografo ha continuato a sostenere le sue ragioni, ritenendo di essere nel giusto e di aver semplicemente fotografato un personaggio noto in un luogo pubblico.

Gli agenti hanno chiesto le generalità dei coinvolti e successivamente hanno lasciato il luogo, non avendo riconosciuto alcun tipo di reato.

Una reazione per proteggere Alessandro

La reazione di Alberto Angela è connessa solamente alla volontà di tutelare il piccolo Alessandro e di non diffondere le sue immagini, soprattutto dopo la sovraesposizione mediatica del secondogenito Edoardo.

Il fotografo si è subito giustificato promettendo di oscurare il volto del minore al momento della pubblicazione. Angela ha successivamente dichiarato al settimanale Oggi di non aver intrattenuto una conversazione litigiosa con il fotografo, ma di aver mantenuto dei toni cordiali.

Una situazione piuttosto curiosa che va però ricondotta unicamente al desiderio di salvaguardare un bambino dal mondo dello spettacolo che troppo spesso punta i riflettori anche su chi andrebbe protetto.