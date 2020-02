L’attrice, divenuta famosa grazie al varietà Non è la Rai, ha rivelato in numerose interviste quale sia stata la sua più grande vittoria: la sconfitta della bulimia.

La sua malattia

La bulimia è una malattia. Ancora oggi i temi sui disturbi alimentari non vengono trattati come dovrebbero. Si ha paura di parlare di anoressia o di bulimia, ma solo affrontando il discorso si possono aiutare le persone che si ritrovano in questo tunnel, da cui è difficile uscire. Lo sa Ambra Angiolini, che ha vissuta la bulimia in prima persona.

Invitata da Silvia Toffanin nella sua trasmissione Verissimo, l’attrice romana ha parlato così della sua esperienza: “Ho fatto campagne contro la bulimia perché ho avuto questo problema per un po’ di tempo.

È una fame d’amore che devi colmare, che non va condivisa con tutti ma va raccontata una volta guariti, perché ci sono tante persone che hanno bisogno di capire che si può superare. Bisogna cercare il proprio cibo, che non è quello reale ma è un cibo diverso. È una malattia vera e una società che impone un solo modello è una società che consegna questa malattia agli adolescenti e alle persone più fragili”.

La testimonianza di Ambra

Ambra ha superato questa malattia silenziosa e meschina e, forte della sua esperienza e della sua risonanza mediatica sembra che Ambra Angiolini abbia deciso di scrivere un libro dove racconta la sua esperienza. Tra le pagine della rivista di Alberto Signorini Chi si legge: “Momento di silenzio per Ambra Angiolini, che sta dedicando questo periodo alla scrittura” e si aggiunge “In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza.

Il titolo infatti sarà In-Fame”.

