La showgirl romana Ilaria D’Amico non è mai stata immune a gossip e scandali. Proprio sulle pagine delle riviste scandalistiche è stata spiattellata al pubblico, e anche ai diretti interessati, la sua storia d’amore con l’attuale compagno Gianluigi Buffon. Ma vediamo chi è esattamente Ilaria D’Amico.

Gli esordi in televisione

Nasce sotto il segno della Vergine, a Roma, il 30 agosto 1973. Terminati gli studi superiori si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza de La Sapienza di Roma non portando però a compimento il percorso universitario. Intervistata da Fabio Fazio, la D’Amico racconta che si è avvicinata alla carriera televisiva grazie ad un amico di famiglia, Renzo Arbore.

Nel 1997, infatti, conduce su Rai International La giostra del goal, fino al 2002. Programma che farà da apripista per la sua carriera da giornalista sportiva.

La carriera come giornalista sportiva e non solo

Da sempre appassionata di sport, in particolare modo di calcio, la giornalista è tifosa della Lazio. Nel 1998 segue i mondiali di calcio di Francia e due anni dopo conduce uno speciale sull’Europeo del 2000. Nel 2003 entra a far parte della famiglia Sky anche se non con un contratto esclusivo.

Per Sky conduce SKY Calcio Show, un programma di approfondimento del campionato italiano di Serie A. Negli stessi anni conduce su Rai 1 la trasmissione Italia che vaie su Rai 3 Timbuctù, un mondo di animali. La sua carriera nella televisione italiana va alla grande, molte sono le emittenti televisive che la vogliono con sé: Rai, Mediaset, Sky e La7. Il primo riconoscimento alla sua carriera arriva nel 2009 quando le viene conferito il premio di giornalista sportiva dell’anno durante la 30° edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo.

I suoi successi non arrivano solo dal mondo sportivo. Nel 2006 intervista, in esclusiva per Sky TG 24, Mu’ammar Gheddafi dopo gli scontri all’ambasciata italiana di Bengasi. Dà la voce a Saphira, dragonessa del film Eragon. Nel 2007, insieme a Nicola Savino e Simona Ventura, commenta per Sky Cinema La notte degli Oscar. Nel 2013, invece, è chiamata sul palco del Festival di Sanremo per presentare al pubblico Raphael Gualazzi.

La vita privata e lo scandalo Buffon

Prima di conoscere il suo attuale compagno, Gianluigi Buffon, la D’Amico era legata sentimentalmente all’immobiliarista Rocco Attisani, padre del suo primo figlio Pietro (10 anni).

Lo scandalo scoppia nel 2014 quando, sulle pagine delle riviste scandalistiche, viene portata alla luce del sole la storia con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. La conduttrice televisiva e il portiere juventino si frequentano da poco e in breve tempo la storia viene resa nota. Uno scandalo vero e proprio: anche la moglie del tempo di Buffon, Alena Seredova, viene a conoscenza del tradimento del marito attraverso i giornali. Tra le pagine di Vanity Fair Ilaria D’Amico ricorda così quel periodo: “Affrontare la vicenda pubblicamente mi faceva male e mi rendeva nuda. Mi sentivo una macchina che muove il gossip”.

Poco tempo dopo la nuova coppia rivela di aspettare un bambino: Leopoldo Mattia nascerà nel 2016. La loro ormai è una grande famiglia allargata. In un’intervista rilasciata al settimanale F Ilaria D’amico rivela: “Prima di avere figli rifiutavo l’idea che sarei potuta essere una donna chioccia. Poi sono diventata mamma all’ennesima potenza”.

Ora la coppia si divide tra Milano e Torino, città in cui rispettivamente lavorano la D’Amico e Buffon. Non si sa molto altro sulla loro sfera privata, visti i precedenti sono molti attenti a non divulgare troppo della loro vita: “Per me sarebbe una fatica folle raccontare il mio privato”, ha confermato la giornalista sportiva al Corriere della sera.

Approfondisci

Ilaria D’Amico in dolce attesa? Le foto svelerebbero delle “curve sospette”

Ilaria D’Amico confessa: “Gigi mi ha chiesto di sposarlo”

Ilaria D’Amico sull’ex compagno Rocco Attisani: “abbiamo lottato molto”