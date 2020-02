Francesca Alotta è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Qui la cantate si è confessata raccontandosi nel privato e scavando nei suoi drammi, fino a commuovere la conduttrice.

La sua vita è stata infatti segnata da un aborto, evento traumatico di cui ancora porta le cicatrici. Mentre ora l’interprete di Non Amarmi rivela di aver cominciato una battaglia con il cancro. A tutto questo si aggiungono poi numerose delusioni, soprattutto nell’ambito delle relazioni sentimentali.

Francesca Alotta e il dolore dell’aborto

Dopo lo straordinario successo raggiunto in seguito alla vittoria di Sanremo al fianco di Aleandro Baldi, con il brano Non Amarmi nel 1992, Francesca Alotta innamoratissima ha deciso di dedicarsi all’amore.

“Ero innamorata persa” ha detto alla Balivo. “Io aspettavo un bambino, l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Sì, mi tradiva mentre ero incinta“.

Poi l’aborto, dopo il quale non è più riuscita ad avere figli. “Sono rimasta da sola in ospedale quando ho perso il bambino. Sono stati momenti difficili. Non ho avuto il coraggio di chiudere subito perché ero molto innamorata. Ma poi l’ho lasciato.

Noi donne speriamo che le persone cambino, invece bisogna amare una persona per quello che è. Ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. Per me era una cosa dura perché io sono nata mamma, con l’istinto materno. Il mio percorso è stato capire che posso essere mamma di più bambini“.

L’ennesima delusione d’amore

Poi all’epoca di Musica Farm, Francesca ha incassato l’ennesima delusione d’amore. L’uomo con cui era impegnata prosciugò tutto il loro conto cointestato proprio mentre la cantante era impegnata nel reality. Al termine dell’avventura televisiva l’Alotta era ormai al verde.

“Quando sono uscita da Music Farm ho trovato una bella sorpresa. Il mio fidanzato e io avevamo un conto co-intestato” ricorda. “Lui mi ha rubato tutti i soldi, non avevo più niente. Ha detto che ne aveva bisogno, non potevo denunciarlo perché era co-intestato. Ho dovuto ricominciare tutto daccapo. Ho capito di essere forte per affrontare questi momenti, ma mi sono allontanata dal mondo discografico. Io ho fermato la mia carriera anche per seguire mia mamma, quando si è ammalata“.

L’incubo stalker

Come se non fosse abbastanza, l’ultima storia di Francesca Alotta si è trasformata in un incubo, dal momento che lui si è rivelato essere uno stalker.

“Veniva incappucciato sotto il palco ai miei concerti” ricorda con orrore. “Una volta mi è entrato in casa, non era facile denunciare perché non c’erano le leggi di oggi. Era un pazzo. Un periodo difficile, ma l’ho superato“.

La lotta contro il cancro

Le prove difficili per Francesca Alotta non sono ancora finite però. Oggi, nonostante tanti progetti dopo Ora o Mai Più, la cantante ha scoperto di avere un cancro, che sta affrontando con lucidità e forza.

“Questa è l’ennesima battaglia. Però per assurdo quando rischi la tua vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia“.