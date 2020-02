Giulia Montanarini incinta: grande gioia per l’ex tronista 44enne, alla sua prima gravidanza e in dolce attesa di una bambina. Lo ha rivelato lei stessa, prima con un post su Instagram e poi in una intervista a Diva e Donna in cui ha descritto la sua felicità di futura mamma.

Giulia Montanarini in dolce attesa

Primo bebè in arrivo per Giulia Montanarini, volto noto di Uomini e Donne che ha annunciato la sua prima dolce attesa sui social e sulla carta stampata. Il 3 febbraio scorso un post su Instagram per dare la lieta notizia ai follower, con un tenerissimo messaggio rivolto alla bimba che porta in grembo.

“Non sapevo cosa fossero quelle palpitazioni notturne, quelle nottate passate in bianco, quelle strane coincidenze che mi hanno portato a comprare quel test di gravidanza,…un turbinio di emozioni… Quel test tra le mie mani tremolanti e gli occhi pieni di lacrime abbiamo io ed il tuo papa’ scoperto di aspettare te…. Il mio corpo la tua culla sta cambiando giorno dopo giorno ma per te questo ed altro perché sei e sarai la mia priorità nella vita…… Ancora non ci credo…Aspetto te..

Una bambina. Io, il tuo papà e i tuoi fratellini già ti amiamo follemente“.

Post di Giulia Montanarini su Instagram

Le parole dell’ex tronista

La prima gravidanza è arrivata all’età di 44 anni, e l’ex tronista avrebbe rivelato alcuni retroscena a Diva e Donna, come riportato da Tgcom24: “L’ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Ci abbiamo provato ed è arrivata al primo colpo“.

Giulia Montanarini sarebbe al quarto mese e il parto dovrebbe avvenire a luglio. Legata al compagno da circa 5 anni, avrebbe confessato che lui ha altri due figli e, fino a poco tempo fa, non avrebbero sentito l’esigenza di allargare la famiglia.

La coppia avrebbe già un’idea del nome da dare alla nascitura: Alice.

*immagine in alto: fonte/Instagram Giulia Montanarini, dimensioni modificate