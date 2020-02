La cronaca arriva da Piacenza e racconta di un delicato caso di denuncia e presunte violenze sessuali in un ambiente domestico. Una 18enne avrebbe infatti denunciato anni di abusi sessuali da parte del fratello. Coinvolta nella vicenda sarebbe anche la madre, rea di numerosi maltrattamenti ai danni della figlia. A far partire le indagini sarebbe stata la scuola e gli assistenti sociali.

L’accusa: violentata dal fratello da quando aveva 11 anni

A riportare la vicenda sono i quotidiani locali piacentini: la famiglia della 18enne, di origini straniere, sarebbe residente a Valtidone.

Proprio la giovane sarebbe la sfortunata vittima di questa orrifica storia di abusi, che sarebbero iniziati quando la ragazza aveva solo 11 anni. Questa è l’età in cui, secondo quanto riportato, il fratello di soli 2 anni più grande avrebbe iniziato a molestarla sessualmente, con richieste sempre più pressanti.

Col passare degli anni, infatti, il fratello sarebbe arrivato a forzarla in rapporti sessuali.

Picchiata anche dalla madre

All’incubo vissuto dalla 18enne si aggiungerebbe poi un altro pezzo di storia: la giovane infatti sarebbe stata vittima anche della madre, che avrebbe più volte picchiato la figlia.



Una situazione che la ragazza avrebbe denunciato già nel 2018, tramite gli sportelli offerti dall’istituto scolastico frequentato. Da qui sarebbe partita la denuncia alla Questura e le indagini della Squadra Mobile.

La 18enne è stata allontanata dalla famiglia

Dopo le indagini, sono subito scattati i provvedimenti: la giovane 18enne è stata messa in una struttura protetta e allontanata dalla famiglia. Il caso è molto delicato anche perché non esisterebbero prove materiali degli avvenuti abusi (come certificati medici), solo la parola della giovane 18enne.

Nel frattempo però, riferiscono le fonti locali, il fratello oggi 20enne sarebbe accusato di violenza sessuale dalla Procura dei minori di Bologna, e di violenza sessuale aggravata da quella di Piacenza.

La madre invece dovrebbe affrontare l’accusa di maltrattamenti aggravati. L’udienza preliminare è fissata per il 29 aprile.