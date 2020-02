Nuovo caso di Coronavirus in Italia: un 38enne italiano è stato ricoverato in Lombardia, perché risultato positivo al virus. A renderlo noto, è direttamente l’assessore della Regione, in una nota diffusa da numerose fonti nella quale vengono spiegate le misure di sicurezza adottate nell’ospedale di riferimento.

Italiano positivo al Covid-19

Sono poche le informazioni al momento in possesso delle agenzie di stampa e c’è molta attesa per la conferenza stampa che si terrà in mattinata. Quello che si sa e che è stato rilanciato da numerose fonti, è che un 38enne italiano è risultato positivo al Coronavirus in Lombardia.

L’uomo al momento sarebbe ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Codogno, paese in provincia di Lodi. Non si sa a momento se l’uomo fosse rientrato o meno dalla Cina, paese d’origine del virus. Fondamentale, nelle prossime ore, sarà ricostruire i suoi movimenti, anche per capire se altre persone possono essere state contagiate dall’uomo.

Chiuso il Pronto Soccorso di Codogno

Secondo le fonti, il 38enne si sarebbe presentato al Pronto Soccorso di Codogno nella giornata di ieri. A seguito della positività al virus, sono scattate delle misure cautelative speciali.

In una nota diffusa dalla Regione a firma dell’assessore al Welfare Giulio Gallera e rilanciata da Adnkronos, si apprende che le attività dell’intero Pronto Soccorso di Codogno sono state sospese, per consentire adeguati controlli. In queste ore si starebbero inoltre monitorando le persone che sono state a contatto con il 38enne italiano positivo al Covid-19. Sullo stesso, sarebbero in corso le contro-analisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità.

Finita la quarantena per i rientrati da Wuhan

Nel frattempo, si apprende anche da Ansa che per i 55 italiani rimpatriati dalla città di Wuhan a inizio febbraio è finita la quarantena.

I connazionali erano ricoverati nel complesso militare della Cecchignola, a Roma, per approfonditi controlli. Tutti loro tuttavia sarebbero risultati negativi ai numerosi test fatti e dopo il periodo di osservazione sono stati dimessi.

