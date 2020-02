Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e, anche nella diretta di stasera, non mancano sorprese, litigi e colpi di scena. Serena Enardu, dopo essere stata eliminata dal televoto la scorsa puntata, rientra nella Casa di Cinecittà per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel mirino della ragazza finiscono Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli.

Serena Enardu contro Patrick e Montovoli

Serena Enardu, nel bene o nel male, è stata senza dubbio una delle protagoniste di queste ultime puntate del Grande Fratello Vip. Entrata nel reality per un riavvicinamento con Pago, la ragazza ha dovuto abbandonare il gioco lunedì sera dopo essere stata eliminata.

Questa sera la ragazza rientra nella Casa per risolvere qualche conto rimasto ancora in sospeso, soprattutto con Patrick e Andrea Montovoli. I due inquilini hanno giudicato negativamente l’ingresso della ragazza nel reality. Un ingresso che, a detta loro, avrebbe inficiato l’ottimo percorso che Pago stava sino a quel momento affrontando. Andrea e Patrick vengono lasciati da soli nel salotto dove a raggiungerli è proprio la Enardu.

“Forte pregiudizio verso di me“

Serena Enardu diventa protagonista di un confronto con Patrick e Andrea, in cui spiega ai due ragazzi i motivi di questo ingresso: “Quello che volevo dirvi è che sono entrata al Grande Fratello dopo tanto tempo rispetto a voi e nessuno di voi due è mai venuto a dirmi il vostro punto di vista.

Non è stato un ingresso per me facile così come non è stato facile per voi ricevermi. C’è stato un forte pregiudizio verso di me. Sono uscita e mi aspettavo di vedere un riavvicinamento verso Pago, ma è attribuibile a me questo suo cambiamento. Secondo me loro sono un branco perché hanno riunito tante loro fan per votare contro Pago, li hanno sempre incitati a farlo.

Alfonso credimi, ci sono informazioni che a me arrivano. Il fatto che voi parliate che Pago deve andare fuori per risolvere questa storia è un discorso che non deve essere più toccato“.

La delusione di Pago

Dalla stanza da letto gli altri inquilini hanno potuto comunque osservare il confronto avvenuto in salotto tra Serena, Andrea e Patrick. All’uscita della Enardu dalla Casa, gli inquilini raggiungono i compagni e Pago manifesta ai due ragazzi tutta la sua delusione: “Ma io dico ragazzi, vedete me che sto con una ragazza e che ho fatto una cosa così grossa per riaverla, e dite che ho fatto tutto questo spettacolo perché ci piace?

Facendo questo mestiere ovvio che siamo qui per visibilità, ma mi sto facendo il mazzo per risolvere la storia. Quello che avete detto è una roba inascoltabile“.