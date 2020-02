Karim Capuano ha rivelato la sua presunta esperienza con l’Aldilà dopo il terribile incidente stradale di cui fu vittima, nel 2012. Ha raccontato di aver visto Gesù, e che questa esperienza, che descrive come ‘paranormale’, gli avrebbe cambiato completamente la vita. “Ho vissuto con lui su una nuvola, mi imboccava“.

Karim Capuano svela la sua esperienza durante il coma

Karim Capuano, ex tronista sulla cresta dell’onda televisiva negli anni 2000, ha raccontato di aver vissuto una presunta esperienza ultraterrena. La sua testimonianza, nel salotto di Pomeriggio Cinque, si è scontrata con la posizione di Alessandro Cecchi Paone.

Il modello pugliese fu vittima di un drammatico incidente stradale a Roma, nel 2012, cui sarebbe seguito un coma “piatto” durato 32 giorni. Una condizione da lui definita “irreversibile” e giudicata serissima dai medici, ma che dice di aver superato dopo un incontro che “fatto nell’Aldilà“.

Dopo il risveglio, avrebbe affrontato mesi di riabilitazione prima di poter tornare a parlare e raccontare, così, l’esperienza gli avrebbe cambiato per sempre la vita.

“Ho vissuto su una nuvola con Gesù Cristo, non l’ho visto in volto ma sapevo che era lui, sentivo la sua voce, era vicino a me, mi imboccava.

Io godevo solo a respirare“, ha detto a Barbara d’Urso tra le lacrime. Capuano dichiara di aver ritrovato la fede e di sentirsi profondamente diverso dopo quanto accaduto.

Lo scontro con Cecchi Paone

L’intervento di Alessandro Cecchi Paone non si è fatto attendere, sintesi dello scetticismo di altri ospiti della trasmissione: “I medici l’hanno salvata – ha detto rivolgendosi a Capuano –. Lei non era morto, era in coma e il coma non era irreversibile, altrimenti non sarebbe qui“.

Secondo Cecchi Paone, la condizione di Karim Capuano non sarebbe stata affatto irrecuperabile come invece lui sostiene: “Essendo un coma reversibile, potrebbe aver sognato, visto, pensato qualunque cosa“.

“Karim ne sa più di noi, se i medici hanno dichiarato che il suo era uno stato irreversibile, elettroencefalogramma piatto per 32 giorni“: questa la posizione della conduttrice, intervenuta a sostenere il modello nel confronto con Cecchi Paone.

Secondo Barbara d’Urso “potrebbe essere accaduto che non sia un sogno ma che lui abbia avuto un incontro con un’energia superiore, che si chiami Gesù o in qualunque modo.

Io credo nelle energie, ci sono, anche più forti di noi“.