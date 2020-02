Come ogni appuntamento con il Grande Fratello Vip, ecco le pagelle con i sufficienti e gli insufficienti della 13esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

I concorrenti del GF Vip degni della sufficienza

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO 8 L’ingresso di Eleonora Giorgi ha smosso le acque in casa, specialmente per quanto riguarda i pensieri di Clizia Incorvaia, colpita dall’intervento dell’attrice. Paolo Ciavarro, però, si è mostrato attento al momento di debolezza di Clizia, rassicurandola con maturità e tenerezza. Come dichiarato da Paolo, i due ragazzi devono andare dritti per la loro strada a prescindere dal giudizio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.





PATRICK RAY 7.5 Fa il primo passo verso Antonella Elia, cerca un chiarimento, chiede scusa e ammette la caduta di stile. Dichiara di essere stato un mostro durante il litigio in diretta della scorsa puntata e si pente della sua reazione: “Mi dispiace, scusa, non volevo essere così pesante“. Un abbraccio a siglare la pace e il crotalo resta ormai un ricordo, nella speranza di non assistere più a certe discussioni.



ADRIANA VOLPE 7 Interviene per difendere se stessa e il gruppo – più volte definito “branco“ dal conduttore – dalle insinuazioni di Alfonso Signorini sul mutismo della scorsa puntata durante lo scontro tra Antonella Elia e Patrick Ray.

Adriana si infervora per una questione di principio, non accetta che vengano tirate in ballo drammi come il bullismo o la violenza sulle donne.



PAGO 6.5 La storia con Serena Enardu è ormai diventato un leitmotiv di ogni puntata, una scelta che ha contribuito ad oscurare la personalità del concorrente. L’ingresso di Serena per il confronto con Patrick e Montovoli non aveva ragione d’essere, ma ci si auspica che si possa mettere un punto a questo argomento.

Il Pago che piace al pubblico è quello che si commuove raccontando il rapporto con il padre e il suo intenso vissuto.



FABIO TESTI E ANDREA MONTOVOLI 6 Due concorrenti che non si espongono granché, forse anche perché interpellati di rado, ma quando si è presentata l’occasione di testimoniare sulla frase incriminata da Fernanda Lessa, i due interpretano male la frase di Antonella Elia e fanno passare un messaggio sbagliato al pubblico. A parte questo spiacevole scivolone, sufficienza per il fatto che abbiano iniziato ad esporsi.

Gli insufficienti della 13esima puntata del GF Vip

ALFONSO SIGNORINI, PUPO E WANDA NARA 5/6 In genere TSP assegna i voti ai concorrenti, ma in occasione della 13esima puntata farà un’eccezione. Il conduttore e gli opinionisti si dilungano in una ramanzina a scoppio ritardato contro i gieffini, rei di non aver dato conforto ad Antonella Elia durante lo scontro in diretta con Patrick. Essendo trascorsa una settimana, questo intervento perde un po’ di credibilità.



ANTONELLA ELIA 5.5 “Mi voglio vendicare, non mi voglio chiarire“. Queste le dichiarazioni infelici di Antonella emerse dal videoclip mostrato da Signorini all’apertura della trasmissione. Nel corso della puntata, però, si scopre che lei e Patrick hanno chiarito, quindi non ci sarà nessuna vendetta, almeno per ora.



FERNANDA LESSA 5 “Ti spezzo in due brasiliana pazza“, questa la frase che Fernanda reclama dalla scorsa puntata. Viene mostrato il video della verità e si scoprono finalmente le parole pronunciate da Antonella Elia: “Se vengono fuori i confessionali ti aprono in due bella brasiliana“. Fernanda Lessa rimane interdetta, prima di accusare con tanta sicurezza sarebbe bene averne certezza.