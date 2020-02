La puntata di questo pomeriggio di Verissimo, il contenitore del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, inizia con un ospite esplosivo, spumeggiante e divertente: Elettra Lamborghini. Reduce dall’esperienza a Sanremo 2020, la ragazza racconta oggi ai microfoni di Silvia Toffanin questa meravigliosa avventura.

L’avventura a Sanremo 2020

Per Elettra Lamborghini è un momento di grande fermento televisivo e musicale. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, in cui ha portato in gara il brano Musica (e il resto scompare), la ragazza si concede ad un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo.

All’Ariston ha portato con sé tutta la sua carica esplosiva, ma Elettra rivela che al Festival non ci aveva mai pensato più di tanto: “Sanremo non era nei miei piani quindi non me lo sarei mai aspettata. Poi questa estate mi sono svegliata da un pisolino e mi sono chiesta ‘Ma perché non faccio Sanremo?’ E così da lì ho iniziato a cercare nuova musica. Rifarei Sanremo, è un’esperienza che mi è piaciuta da matti“. Grande soddisfazione è stata ricevuta anche dai genitori della ragazza, come racconta alla padrona di casa: “I miei sono stati contenti.

Raccomandazioni non ne hanno fatte, non penso che sappiano come funzioni e si fidano di me. Sono tranquilli e mi rassicurano, ma so quello che devo fare“.

Il rapporto con le critiche

Elettra Lamborghini affronta poi il tema legato alle critiche, più o meno costruttive, ricevute dopo la sua esperienza a Sanremo 2020. La ragazza dichiara con grande ironia: “Critiche? Facevano bene perché anche io ho tirato delle stecche. Posso sempre migliorare e non sono una persona che mi piace stare al centro dei gossip.

Le critiche le accetto e mi hanno dato la forza per capire i miei errori”. La ragazza rivela poi un retroscena legato alla sua avventura a Sanremo quando, durante la seconda puntata della kermesse canora, è scoppiata a piangere: “La seconda serata ho pianto e mi hanno tranquillizzata. Mi sono vista in video e non mi sono piaciuta. Io non mi guardo mai la sera stessa, ma sempre il giorno dopo“.

Amore e famiglia: i sogni di Elettra

Capitolo amore: la “twerking queen” più celebre d’Italia è felicemente fidanzata con il dj Afrojack, con il quale sogna presto di avere anche una famiglia.

Ma il primo passo è già stato fatto, come rivela la ragazza: “Mi fece una proposta di matrimonio normalissima: dal nulla a casa mia m e l’ha chiesto e lì c’era tutta la mia famiglia. Non mi aspettavo me lo chiedesse subito. In realtà però non mi cambia niente, mi sento uguale a prima. Ho scelto lui perché è molto diverso dagli altri: non mi piacciono i belli che non ballano nè quelli che fanno le corna alle altre. Lui è un santo, è il tipico ragazza di casa“. Ma il sogno nel cassetto di Elettra Lamborghini è diventare mamma e avere un bambino, ma attraverso un’adozione: “Sogno di adottare un bambino. Purtroppo molti bambini non hanno famiglia. Voglio andare io personalmente in Africa, mi sono già informata ma so che non è così semplice“.