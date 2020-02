È uno dei personaggi televisivi più discussi del momento, complice la turbolenta storia d’amore con il cantautore Pago: stiamo parlando di Serena Enardu. La ragazza, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip in cui si è ricongiunta con Pago, si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Tra una confessione e l’altra, Serena scioglie ogni riserva sul rapporto con il gieffino e si lascia andare ad importanti dichiarazioni.

L’esperienza al Gf Vip e il ricongiungimento con Pago

L’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vipnon è stato visto di buon occhio da una buona fetta di pubblico.

Molti, infatti, hanno pensato che la ragazza è entrara nel reality per ottenere visibilità e, a detta di molti, avrebbe anche inficiato nel percorso di gioco di Pago, che sino al suo ingresso era stato perfetto. La ragazza prova a fare chiarezza su questo punto: “Penso che il mio ingresso sia stato frainteso. Il pregiudizio del pubblico è quello che, in quella situazione, si entri solo per visibilità. Sono entrato perché l’ho visto sofferente in diversi confessionali e allora siccome ho inizato a sentire un po’ di gelosia verso alcune concorrenti…“.

Serena Enardu si mostra così gelosa del suo uomo, come spiega: “Per natura non sono gelosa e allora ho cominciato a fraintendere tutti i suoi rapporti con le concorrenti. Io subito dopo Temptation ho capito che non stavo bene senza lui e ho fatto molte cose per cercare di riavvicinarlo e gli ho lasciato il tempo per scaricare un po’ la rabbia. Però nella Casa temevo potesse allontanarsi, egoisticamente non ce la facevo più e sono voluta entrare“.

La dolorosa gravidanza di Serena

Nel passato di Serena Enardu si cela però una sofferta gravidanza, quella legata a suo figlio Tommaso: “Ero incinta di un mese quando mi lasciai con il padre di mio figlio.

Il pensiero di avere un altro rapporto e un altro figlio mi spaventava a morte e quindi ho deciso di non mettere mai in conto i rapporti per la vita, perché ne avevo paura. Quelle esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più ciò che vuoi ma ciò che ti conviene. Tommaso, quando era piccolo piccolo, avevo pensato di dargli un fratellino ma avevo paura all’idea di avere un altro figlio.

Mettere al mondo un figlio che poi poteva avere problemi perché magari il rapporto dei genitori non era positivo, mi spaventava“.

“Pago? Me lo sposerei“

Sul suo attuale rapporto con Pago, Serena Enardu si dimostra molto tranquilla e sicura di quelli che sono i suoi attuali sentimenti. La ragazza rivela di essere innamorata del cantautore e di aver consolidato il suo rapporto con lui nella Casa del Gf Vip. Ma ai microfoni di Silvia Toffanin la Enardu spiazza tutti: “Io oggi Pago me lo sposerei, firmerei subito così sono sicura che è mio. Lui ha sofferto moltissimo, sta soffrendo ancora e ho paura che la razionalità vinca sul cuore e sul sentimento. Conosco la bolla del reality e vedere lui là dentro mi faceva paura, perché Pago poteva maturare delle decisioni come avevo fatto io a Temptation“.