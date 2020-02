Dopo 16 anni, il cast di Friends si riunirà per un episodio speciale che verrà trasmesso a maggio, da HBO Max. L’eccezionale ritorno è stato annunciato su Instagram dagli stessi attori protagonisti, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry che, contemporaneamente, hanno pubblicato una foto insieme, scrivendo “Sta succedendo“. Il cachet da capogiro va dai 2,5 ai 4 milioni di dollari per ognuno dei sei attori.

Il ritorno di Friends

Gli attori di Friends torneranno proprio in quello studio 24 della Warner Bros, in California dove dal 1994 al 2004 sono state girate le 10 stagioni della fortunata serie.

In questo speciale unscripted, ossia non preparato nei dettagli, racconteranno come la famosa amicizia sia nata e proseguita fuori dagli schermi.

Questa scelta è stata spiegata dai produttori, Kauffman e Crane, al Tribeca TV Festival in occasione del 25° anniversario di Friends. I due produttori, infatti, hanno dichiarato di non voler rivisitare i personaggi o le loro storie, precisando “Abbiamo fatto lo show che volevamo. Lo abbiamo fatto bene“. Gli attori si ritroveranno sul divano di Friends anche come co-produttori esecutivi e, secondo Deadline, riceveranno un compenso che va da 2,5 a 4 milioni di dollari ciascuno.

Questo andrà a sommarsi ai 425 milioni di dollari di diritti che HBO Max ha dovuto versare.

Fonte: Instagram Jennifer Aniston

La réunion dice addio a Netflix

Friends è una delle serie più viste su Netflix, ma non sarà questa la sede per il suo ritorno. La serie, infatti, è stata scelta da HBO Max per accompagnare il proprio lancio nel mercato dello streaming. La contrattazione è stata lunga, tanto che Kevin Reilly, responsabile dei contenuti di HBO Max, è sempre stato cauto nel parlare della réunion, fino ad ora.

Reilly si dichiara sicuro che lo speciale non solo piacerà ai nostalgici fans di sempre, ma che ne catturerà anche di nuovi.

Immagine in alto: profilo Instagram Matt LeBlanc