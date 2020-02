Nell’emergenza Coronavirus lo scenario italiano è terzo, per numero di casi registrati, nella black list dei Paesi più colpiti al mondo (in testa la Cina e a seguire la Corea del Sud). La situazione nazionale aggiornata vede un bilancio di contagi in aumento e 7 morti tra Lombardia e Veneto. Continua la caccia al paziente zero e si rincorrono misure di contenimento per arginare lo spettro di una grave crisi.

Coronavirus: vittime e contagi

Il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa del 25 febbraio ha illustrato gli ultimi dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia.

288 le persone contagiate, compresi i 7 pazienti deceduti fino alla suddetta data (6 in Lombardia e 1 in Veneto) e l’uomo dichiarato guarito dopo l’infezione da SARS-CoV-2 (questo il nome scientifico attribuito al virus esploso a Wuhan).

Lo scenario italiano si compone di due focolai isolati e sottoposti a stretto monitoraggio – quello del Lodigiano e quello di Vo’ Euganeo – e 7 regioni attualmente interessate da casi di contagio (più la provincia autonoma di Trento e Bolzano).

I soggetti risultati positivi al Coronavirus, al 25 febbraio, sono così distribuiti: 212 in Lombardia (comprese le 6 vittime), 42 in Veneto (compresa 1 vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, 1 in Sicilia, 1 in Liguria e 1 in provincia di Bolzano.

Sono 109 gli ospedalizzati (di cui 29 in terapia intensiva) e 137 le persone in quarantena domiciliare.

Le condizioni del paziente 1 e della moglie incinta

Il 38enne di Codogno definito ‘paziente 1’ perché prima persona cui è stata diagnosticata l’infezione da Coronavirus CoVid-19, sarebbe in condizioni gravi ma stabili, ricoverato in rianimazione al San Matteo di Pavia (come altri 4 pazienti).

La moglie, incinta all’ottavo mese e contagiata, si trova al Sacco di Milano e la gravidanza proseguirebbe senza criticità. Madre e bimba stanno bene, secondo le ultime notizie diffuse dal quotidiano Il Giorno.

Italiano positivo a Tenerife

Si trova in isolamento in un ospedale delle Canarie il medico italiano trovato positivo al test per il Coronavirus mentre era in vacanza a Tenerife.

In quarantena, secondo quanto riportato dall’Ansa che cita Efe, anche un migliaio di persone che si trovavano nello stesso hotel (struttura che sarebbe ora stretta in un cordone di sicurezza per vietare contatti con l’esterno). Il turista italiano sarebbe in buone condizioni, mentre sarebbero risultati negativi due parenti che si trovano in viaggio con lui.

Le parole del premier Conte

“L’Italia è un Paese sicuro, in cui si può viaggiare e fare turismo. Ci sono solo aree limitatissime con restrizioni; forse è un Paese più sicuro di tanti altri“. Lo ha dichiarato in conferenza stampa, il 25 febbraio, il premier Giuseppe Conte, che ha invitato a non alimentare allarmismi e che, sulla gestione dei protocolli di intervento per contenere l’emergenza, è stato protagonista di uno scontro con Fontana e Gallera, della Regione Lombardia.

Sospesi i viaggi di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale che all’estero, fino al prossimo 15 marzo. Le assenze degli studenti, protratte oltre i 5 giorni, dovranno essere giustificate da certificato medico.

Per gli iscritti a istituti scolastici chiusi a causa dell’emergenza non sarebbe esclusa la somministrazione di lezioni a distanza. Non dovrebbe esserci alcuna ricaduta, invece, sulla corretta conclusione dell’anno scolastico e quindi sulla sua validità. Smentita la chiusura delle scuole al di fuori delle aree focolaio.

Approfondisci

Tutto sul Coronavirus

Coronavirus: primo caso nel Sud Italia

Emergenza Coronavirus: settima vittima italiana