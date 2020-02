C’è il primo caso di Coronavirus a Palermo. A dirlo è stato Nello Musumeci, governatore siciliano, che riassume quanto accaduto nelle ultime ore in città e le condizioni della donna risultata positiva.

Da Bergamo e Palermo

Chi è la donna positiva a Palermo? “Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell’inizio della emergenza in Lombardia“. La signora comunque sarebbe in buone condizioni: “Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere“.

Quando si è evidenziata la possibilità chela donna potesse essere infetta è stata attivata “la procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali“. Per prima cosa “è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l’esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo“.