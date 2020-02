Sono uscite nuove indiscrezioni su X-Factor 2020, una delle punte di diamante del palinsesto Sky. Gira voce che quest’anno uno dei papabili giudici possa essere il cantante Neffa. Potrebbe essere lui una delle scelte messe in atto dalla produzione per arginare i bassi ascolti dell’edizione precedente?

X-Factor alla sua 14esima edizione

X-Factor è stato confermato per la 14esima edizione, nonostante il calo degli ascolti del 2019, il format tornerà in prima serata su Sky Uno. Confermato anche Alessandro Cattelan alla guida della conduzione del programma. Dall’anno scorso il presentatore ha una maggiore rilevanza all’interno del talent, è stato nominato, infatti, autore.

L’unica presenza di cui non si ha dubbi è proprio la sua, conduttore indiscusso del talent dal 2011.

Indiscrezioni sulla giuria

I giudici della scorsa edizione sono stati: Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e il frontman dei Subsonica Samuel Romano. Non si sa ancora chi dei giudici dello scorso anno sarà riconfermato. Il pubblico infatti, ha sostenuto che una delle motivazioni del calo degli ascolti potrebbe essere individuata proprio nella scelta della giuria. Commissione colpevole, appunto, di non aver trovato la simpatia del pubblico a casa.

Neffa nuovo giudice?

Voci di corridoio direbbero che la produzione abbia contattato il cantante Neffa per il ruolo di giudice. Dagospia rivela: “Sky e Fremantle dopo i bassi ascolti dell’ultima edizione sono già al lavoro per la nuova stagione di X Factor che andrà in onda a settembre 2020. Le registrazioni, come sempre, inizieranno nei mesi più caldi con l’obiettivo di evitare gli errori commessi negli anni scorsi della formazione della giuria“. Sempre secondo quanto rivelato da Dagospia: “Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare con insistenza per questo ruolo l’ipotesi Neffa, Giovanni Pellino, questo il suo vero nome, era stato associato al talent condotto da Alessandro Cattelan già nel 2019 e anche nel 2018.

Sarà la volta buona?”.

Al momento nessuna indiscrezione è stata confermata.

